Виросла, поки батько у в’язниці: як виглядає найменша донька Саакашвілі (фото)

Дочка політика помітно зросла

Найменша дочка грузинського та українського політика Міхеїла Саакашвілі Еліс-Марія встигла помітно вирости, доки її батько перебуває у в’язниці.

Фото дівчинки оприлюднила у своєму Фейсбуку прессекретар політика Дарина Чиж, а користувачі мережі, своєю чергою, зазначили, що вона дуже схожа на батька.

При тому коментатори помітили та те, що в Еліс-Марії навіть погляд нагадує Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомлялося раніше, про дочку Саакашвілі стало відомо 31 грудня 2021 року, коли Еліс-Марія дебютувала на грузинському телебаченні. Відомо, що вона народилася у липні 2020 року.

Її мати, співачка Софо Ніжарадзе, проживала у США, проте після затримання Саакашвілі повернулася з дочкою до Грузії.

Еліс-Марія у 2021 році

Нагадаємо, Саакашвілі наприкінці вересня 2021 року повідомив, що має намір повернутися до Грузії, а вже 1 жовтня стало відомо про його затримання.

Проти політика в Грузії відкрито дві кримінальні справи про помилування колишніх співробітників МВС та за побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Також він є фігурантом розслідувань про розкрадання грошових коштів та розгін протестувальників, а після затримання проти нього відкрили ще й справу про незаконне перетинання кордону.