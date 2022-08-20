Выросла, пока отец в тюрьме: как выглядит самая маленькая дочь Саакашвили (фото)

Дочь политика заметно выросла

Самая маленькая дочь грузинского и украинского политика Михеила Саакашвили Элис-Мария успела заметно вырасти, пока ее отец находится в тюрьме.

Фото девочки обнародовала в своем Фейсбук пресс-секретарь политика Дарина Чиж, а пользователи сети в свою очередь отметили, что она очень похожа на отца.

При том, комментаторы заметили и то, что у Элис-Марии даже взгляд напоминает Михеила Саакашвили.

Как сообщалось ранее, о дочери Саакашвили стало известно 31 декабря 2021 года, когда Элис-Мария дебютировала на грузинском телевидении. Известно, что она родилась в июле 2020 года.

Ее мать, певица Софо Нижарадзе, проживала в США, однако после задержания Саакашвили вернулась с дочерью в Грузию.

Элис-Мария в 2021 году

Напомним, Саакашвили в конце сентября 2021 года сообщил, что намерен вернуться в Грузию, а уже 1 октября стало известно о его задержании.

Против политика в Грузии открыто два уголовных дела о помиловании бывших сотрудников МВД и за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Также он является фигурантом расследований о хищении денежных средств и разгоне протестующих, а после задержания против него открыли еще и дело о незаконном пересечении границы.