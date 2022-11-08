У Саакашвили обнаружили два опасных заболевания - СМИ

Экс-президенту поставили два предположительных диагноза

Украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили, который был задержан в Грузии и проходит по нескольким уголовным делам, может страдать от опасных болезней.

Как пишет грузинское издание "Интерпрессньюс", ссылаясь на слова адвоката Шалвы Хачапуридзе, у бывшего президента Грузии врачи, предположительно, выявили туберкулез и деменцию.

"Речь идет о предположительных диагнозах врачей, и они пока не окончательны, это только предположение, также как и еще о 34 вероятных заболеваниях у Михаила Саакашвили", — передает издание слова адвоката.

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября прошлого года, где уже на следующий день был задержан грузинскими правоохранителями. Политика поместили в тюрьму в городе Рустави. Сразу после задержания "Телеграф" побывал в Грузии и показал, как выглядит та самая тюрьма, где содержали Саакашвили.

Находясь в месте лишения свободы Саакашвили объявил голодовку, после чего был переведен в тюремную больницу в Тбилиси, а позже — в военный госпиталь в Гори. 12 мая 2022 года политика поместили в гражданскую клинику "Вивамед" где он и находится до сих пор.

Напомним, ранее мы писали о том как выглядит самая младшая дочь Михаила Саакашвили. Девочка заметно подросла пока ее отец находится в заключении.