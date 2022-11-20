Отравили в тюрьме? Мама и адвокат Саакашвили сделали громкие заявления о его здоровье

С мая политик находится на лечении в одной из клиник Тбилиси, его круглосуточно охраняют

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, у которого не так давно нашли два серьезных заболевания, мог быть отравлен за время пребывания в тюремном заключении. Подозрения у политика о такой возможности были давно, но лишь сейчас они получили официальное подтверждение благодаря проведению лабораторных анализов.

Заявления об ухудшении состоянии здоровья экс-главы Грузии сделали его адвокат Валерий Гелбахиани, а также мать Саакашвили Гиули Аласания. Информацию передают издания "Новости-Грузия" и "Мтавари архи".

Как известно, за решеткой Михаил Саакашвили находится с октября 2021 года. За это время он объявлял голодовку, а также был переведен на лечение в специальную клинику, где содержится под постоянной охраной. Состояние его здоровье во время нахождения в тюрьме значительно ухудшилось, чему, как оказалось, есть логическое объяснение.

"Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы могут быть вызваны этим отравлением, — подчеркнул Гелбахиани. — Он сам давно подозревал, что его отравили, иначе его болезни так не развивались бы".

Опубликовать официальные результаты проведенных анализов обещают ориентировочно во вторник, 22 ноября. Вполне вероятно, что получить вещество, отравившее организм, политик мог не в тюрьме, а уже во время пребывания в больнице. Эту версию и пытаются проверить адвокаты.

Добавим, что мать политика Гиули Аласания немного подробнее рассказала о состоянии сына. По ее словам, экспертиза обнаружила в его крови высокое содержание ртути, а также других тяжелых металлов. Она уверена, что медицинское обследование является основанием для того, чтобы Михаил Саакашвили был немедленно выпущен на свободу.

Напомним, что против бывшего грузинского лидера на родине открыто несколько уголовных дел. Также его было приговорено в целом на девять лет лишения свободы — за организацию нападения на одного из депутатов, а также из-за якобы причастности к убийству сотрудника банка.

В Грузию Саакашвили тайно попал в начале октября 2022 года — ему мог помочь небезразличный к судьбе политика водитель грузовика, перевозящего продукты.

"Телеграф" также рассказывал, что Михаил Саакашвили состоит в отношениях с украинской нардепкой Лизой Яресько. При этом у него есть маленькая дочь от одной из грузинских певиц. За время пребывания отца в тюрьме малышка значительно позврослела.