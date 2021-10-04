“Всю дорогу сидел в вентиляции": в сети судачат о необычном способе, которым Саакашвили попал в Грузию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
Саакашвили был арестован в доме водителя, который якобы привез его на родину
Интересными подробностями о пересечении грузинской границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили делятся местные журналисты.
Согласно информации CNews, политик мог попасть на территорию Грузии, пребывая в прицепе грузового автомобиля.
Журналисты не раскрывают своих источников, однако убеждают в их правдивости. Кроме того, дополнительно озвучивается имя водителя, который якобы помог Саакашвили попасть на родину. Помощником скандально известного как в Украине, так и в Грузии политика мог стать некий Элгуджа Цомая.
Рассказывая о прибытии Саакашвили в Грузию, в издании CNews ссылаются на приближенных к Цомая людей.
"Миша въехал в Грузию с прицепом Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине автомобиля", — отмечают грузинские журналисты.
Также сообщается, что политику якобы удалось попасть на грузинскую землю через границу в городе Поти. Затем помощник Саакашвили, сменив авто, вроде как отвез его в собственный дом в Батуми. Здесь политик и был арестован местными правоохранителями.
Согласно информации журналистов, Элгуджа Цомая уже не один год является водителем грузовика, на котором перевозит в Украину травы из Грузии. При этом он якобы имел ранее проблемы с нарушением закона.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что об аресте Михаила Саакашвили стало известно в пятницу, 1 октября. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, политика задержали сразу по приезду в страну.
Отметим, что Саакашвили был тут же представлен перед грузинским судом и приговорен к шести годам тюрьмы. Однако сразу после этого грузинская оппозиция заявила, что они выйдут на акции протеста. Митингующие планируют собраться под тюрьмой в городе Рустави, где содержат политика.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-