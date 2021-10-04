"Всю дорогу сидів у вентиляції": в мережі пліткують про незвичайний спосіб, яким Саакашвілі потрапив до Грузії

Саакашвілі був заарештований в будинку водія, який нібито привіз його на батьківщину

Цікавими подробицями про перетин грузинського кордону колишнім президентом країни Михайлом Саакашвілі діляться місцеві журналісти.

Згідно з інформацією CNews, політик міг потрапити на територію Грузії, перебуваючи у причепі вантажного автомобіля.

Журналісти не розкривають своїх джерел, однак переконують в їх правдивості. Крім того, додатково озвучується ім’я водія, який нібито допоміг Саакашвілі потрапити на батьківщину. Помічником скандально відомого як в Україні, так і в Грузії політика міг стати Елгуджа Цомая.

Саакашвілі міг допомогти дістатися до Грузії водій вантажівки

Розповідаючи про прибуття Саакашвілі в Грузії, в виданні CNews посилаються на наближених до Цомая людей.

"Миша в’їхав до Грузії з причепом Елгуджа і всю дорогу сидів у вентиляційній кабіні автомобіля", — відзначають грузинські журналісти.

Також повідомляється, що політику нібито вдалося потрапити на грузинську землю через кордон в місті Поті. Потім помічник Саакашвілі, змінивши авто, ніби як відвіз його в власний будинок в Батумі. Тут політик і був заарештований місцевими правоохоронцями.

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Згідно з інформацією журналістів, Елгуджа Цомая вже не один рік є водієм вантажівки, на якому перевозить до України трави з Грузії. При цьому він нібито мав раніше проблеми з порушенням закону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що про арешт Михайла Саакашвілі стало відомо в п’ятницю, 1 жовтня. За словами прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, політика затримали відразу по приїзду до країну.

Відзначимо, що Саакашвілі був тут же представлений перед грузинським судом і засуджений до шести років в’язниці. Однак відразу після цього грузинська опозиція заявила, що вони вийдуть на акції протесту. Мітингувальники планують зібратися під в’язницею в місті Руставі, де утримують політика.