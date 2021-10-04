Рус

"Всю дорогу сидів у вентиляції": в мережі пліткують про незвичайний спосіб, яким Саакашвілі потрапив до Грузії

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
54
Саакашвілі нібито перетнув кордон у причепі Новина оновлена 04 жовтня 2021, 11:48
Саакашвілі нібито перетнув кордон у причепі

Саакашвілі був заарештований в будинку водія, який нібито привіз його на батьківщину

Цікавими подробицями про перетин грузинського кордону колишнім президентом країни Михайлом Саакашвілі діляться місцеві журналісти.

Згідно з інформацією CNews, політик міг потрапити на територію Грузії, перебуваючи у причепі вантажного автомобіля.

Журналісти не розкривають своїх джерел, однак переконують в їх правдивості. Крім того, додатково озвучується ім’я водія, який нібито допоміг Саакашвілі потрапити на батьківщину. Помічником скандально відомого як в Україні, так і в Грузії політика міг стати Елгуджа Цомая.

Саакашвілі міг допомогти дістатися до Грузії водій вантажівки
Саакашвілі міг допомогти дістатися до Грузії водій вантажівки

Розповідаючи про прибуття Саакашвілі в Грузії, в виданні CNews посилаються на наближених до Цомая людей.

"Миша в’їхав до Грузії з причепом Елгуджа і всю дорогу сидів у вентиляційній кабіні автомобіля", — відзначають грузинські журналісти.

Також повідомляється, що політику нібито вдалося потрапити на грузинську землю через кордон в місті Поті. Потім помічник Саакашвілі, змінивши авто, ніби як відвіз його в власний будинок в Батумі. Тут політик і був заарештований місцевими правоохоронцями.

Згідно з інформацією журналістів, Елгуджа Цомая вже не один рік є водієм вантажівки, на якому перевозить до України трави з Грузії. При цьому він нібито мав раніше проблеми з порушенням закону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що про арешт Михайла Саакашвілі стало відомо в п’ятницю, 1 жовтня. За словами прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, політика затримали відразу по приїзду до країну.

Відзначимо, що Саакашвілі був тут же представлений перед грузинським судом і засуджений до шести років в’язниці. Однак відразу після цього грузинська опозиція заявила, що вони вийдуть на акції протесту. Мітингувальники планують зібратися під в’язницею в місті Руставі, де утримують політика.

Теги:
#Грузія #Михайло Саакашвілі #Арешт Саакашвілі
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Політика
"Подарунок" від "слуг" на день народження: Разумков розповів про можливості своєї відставки напередодні свята
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
"Подарунок" від "слуг" на день народження: Разумков розповів про можливості своєї відставки напередодні свята
Дата публікації
Категорія
Ділові зв’язки Володимира Зеленського з Росією через компанію Maltex, ймовірно, збентежать багатьох
Зеленський опинився в списку власників офшорів: що приховував "антиолігарх"
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне зображення
Росія відновила транзит газу до Угорщини через Україну
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі