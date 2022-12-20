"Неможливо дивитися": у Зеленського зробили гучну заяву щодо Саакашвілі

Грузію закликали зробити правильний вибір і не дати померти людині

Україна готова прийняти колишнього президента Грузії та ексголову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, який зараз перебуває в ув’язненні в Грузії і важко хворіє.

Про це у вівторок, 20 грудня, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Неможливо дивитися у прямому ефірі, як помирає людина, яку ти знаєш. Неможливо дивитися, як історію Грузії та її президента вбивають на очах у цивілізованого світу. Україна готова прийняти Саакашвілі, забезпечити йому безпеку та належне лікування. Грузія, зроби правильний вибір", — написав у Twitter Подоляк.

Варто зауважити, що лише ввечері 19 грудня у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський особисто теж говорив про Саакашвілі, — закликав Грузію виявити милосердя та перевести в’язня до української, американської чи європейської клініки.

Як відомо, Саакашвілі у 2004-2013 роках був президентом Грузії, а у 2015-2016 роках радником президента України та головою Одеської ОДА, після чого був відправлений у відставку та позбавлений громадянства України на тлі конфлікту з тодішнім президентом Петром Порошенком. За президентства Зеленського Саакашвілі отримав назад громадянство та очолював виконком Національної ради реформ.

Восени 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, щоб підтримати свою партію напередодні виборів до парламенту, але його затримали і засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченнями 2010 року.

Саакашвілі при затриманні та в ув’язненні

Останнім часом дедалі частіше кажуть про погіршення стану здоров’я Саакашвілі, зокрема, американський лікар виявив у зразках його волосся та нігтів важкі метали та інші речовини, у тому числі ртуть та миш’як, а також хвороби та залежність, пов’язані з неправильним лікуванням.

Зараз політик перебуває в клініці, і ось останнє відео з ним із камер відеоспостереження, опубліковане Пенітенціарною службою:

Як повідомляв "Телеграф", мати та адвокат Саакашвілі стверджували, що його отруїли.