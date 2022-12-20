"Невозможно смотреть": у Зеленского сделали громкое заявление насчет Саакашвили

Грузию призвали сделать правильный выбор и не дать умереть человеку

Украина готова принять бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили, который сейчас находится в заключении в Грузии и тяжело болеет.

Об этом во вторник, 20 декабря, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого ты знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах у цивилизованного мира. Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор", — написал в Twitter Подоляк.

Стоит заметить, что только вечером 19 декабря в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский лично тоже поднимал тему Саакашвили, — призывал Грузию проявить милосердие и перевести заключенного в украинскую, американскую или европейскую клинику.

Как известно, Саакашвили в 2004-2013 годах был президентом Грузии, а в 2015-2016 годах советником президента Украины и главой Одесской ОГА, после чего был отправлен в отставку и лишен гражданства Украины на фоне конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. При президентстве Зеленского Саакашвили получил обратно гражданство и возглавлял исполком Национального совета реформ.

Осенью 2021 Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы поддержать свою партию накануне выборов в парламент, но его задержали и приговорили к шести годам лишения свободы по обвинениям 2010 года.

Саакашвили при задержании и в заключении

В последнее время все чаще говорят об ухудшении состояния здоровья Саакашвили, в частности, американский врач обнаружил в образцах его волос и ногтей тяжелые металлы и другие вещества, в том числе ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с неправильным лечением.

Сейчас политик находится в клинике, и вот последнее видео с ним с камер видеонаблюдения, опубликованное Пенитенциарной службой:

Как сообщал "Телеграф", мать и адвокат Саакашвили утверждали, что его отравили.