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Похудел так, что почти не узнать: свежие фото Саакашвили поразили сеть

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Фото политика в конце лета Новость обновлена 10 декабря 2022, 10:17
Фото политика в конце лета

Вероятно, что после этих фотографий Саакашвили похудел еще на 10 кг

Состояние бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, об отравлении во время заключения которого недавно было сообщено, ухудшилось еще сильнее в последнее время. Политик нуждается в качественном лечении в многопрофильной клинике.

Последние фотографии Саакашвили опубликовало грузинское издание Formula. Снимки были сделаны 29 августа в клинике "Vivamed". При этом адвокаты третьего президента Грузии, проведавшие его во время лечения, утверждают, что с тех пор его состояние не стало лучше, а также требуют отправить его лечиться за границу.

Саакашвили, Грузия
Саакашвили, Грузия
Фотографии Саакашвили в клинике

Кроме того, по выводам Центра "Эмпатия" Михаил Саакашвили имеет до 10 диагнозов, поэтому должен быть немедленно выпущен с места лишения свободы, чтобы пройти лечение. Его пресс-секретарь Дарья Чиж прокомментировала фотографии и отметила, что по сравнению с ними "сегодня Михаил Саакашвили похудел еще на 10 килограмм".

Как сообщал Телеграф ранее, Саакашвили мог быть отравлен во время пребывания в тюремном заключении, а его состояние здоровья стремительно ухудшается. Это подтвердили мать политика и его адвокат.

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#Политика #Грузия #Лечение #Михаил Саакашвили