Саакашвили отравили тяжёлыми металлами: что врачи говорят о его состоянии

Лечение политика врач связал с теми диагнозами, которые ему ставили

Отравление бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили подтверждается экспертным выводом американского врача Девида Смита. По его данным в волосах и ногтях заключенного обнаружены тяжелые металлы, ртуть, мышьяк. Также врач указал на негативное влияние лечения, которое проходит Саакашвили.

Документ выложило издание "Украинская правда". Отмечено, что врача привлекли для изучения результатов анализов Саакашвили, предоставляемой ему медпомощи, состоянии здоровья и потребности в переведении в медучреждение вне Грузии для лечения.

Результаты анализов Саакашвили: в волосах и ногтях обнаружены ртуть, мышьяк, тяжелые металлы. Их не может быть в организме в результате лечения. Врач отметил, что токсикологический анализ показал наличие веществ как "результат отравления тяжелыми металлами".

Лечение Саакашвили: доктор Смит считает, что прописанные Саакашвили препараты могут привести к побочным эффектам и зависимости. В частности он называет препарат "Фенибут", который может вызвать период абстиненции после окончания приема. По мнению эксперта, схема лечения использует наркотические средства чрезмерно, что приводит к высшему риску смерти или заболевания. Именно лечение, по мнению специалиста, привело к "дисфункции мозга". Смит считает, что Саакашвили срочно нужно лечить за пределами Грузии.

Экспертное заключение токсиколога по Михеилу Саакашвили Экспертное заключение токсиколога по Михеилу Саакашвили Экспертное заключение токсиколога по Михеилу Саакашвили Экспертное заключение токсиколога по Михеилу Саакашвили Экспертное заключение токсиколога по Михеилу Саакашвили

Напомним, ранее сообщалось, что у Саакашвили обнаружили сразу два опасных заболевания. У грузинского экс-президента предположили туберкулез и деменцию. Медицинские проблемы у Саакашвили начались более года назад после 40 дней пребывания в тюрьме.