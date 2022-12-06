Саакашвілі отруїли важкими металами: що лікарі говорять про його стан

Лікування політика лікар пов’язав з тими діагнозами, які йому ставили

Отруєння колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі підтверджується експертним висновком американського лікаря Девіда Сміта. За його даними у волоссі та нігтях ув’язненого виявлено важкі метали, ртуть, миш’як. Також лікар вказав на негативний вплив лікування, яке отримує Саакашвілі.

Документ виклало видання "Українська правда". Зазначено, що лікаря залучили для вивчення результатів аналізів Саакашвілі, наданої йому медичної допомоги, стану здоров’я та потреби у переведенні до медустанови поза Грузією для лікування.

Результати аналізів Саакашвілі: у волоссі та нігтях виявлено ртуть, миш’як, важкі метали. Їх не може бути в організмі внаслідок лікування. Лікар зазначив, що токсикологічний аналіз показав наявність речовин як "результат отруєння важкими металами".

Лікування Саакашвілі: доктор Сміт вважає, що прописані Саакашвілі препарати можуть призвести до побічних ефектів та залежності. Зокрема він називає препарат "Фенібут", який може спричинити період абстиненції після закінчення прийому. На думку експерта, схема лікування використовує наркотичні засоби надмірно, що призводить до вищого ризику смерті чи захворювання. Саме лікування, на думку фахівця, призвело до "дисфункції мозку". Сміт вважає, що Саакашвілі терміново слід лікувати за межами Грузії.

Експертний висновок токсиколога з Міхеїла Саакашвілі Експертний висновок токсиколога з Міхеїла Саакашвілі Експертний висновок токсиколога з Міхеїла Саакашвілі Експертний висновок токсиколога з Міхеїла Саакашвілі Експертний висновок токсиколога з Міхеїла Саакашвілі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Саакашвілі виявили відразу два небезпечні захворювання. У грузинського експрезидента припустили туберкульоз та деменцію. Медичні проблеми у Саакашвілі почалися понад рік тому після 40 днів перебування у в’язниці.