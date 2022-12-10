Схуднув так, що не майже не впізнати: свіжі фото Саакашвілі вразили мережу

Ймовірно, що після цих фотографій, Саакашвілі схуд ще на 10 кг

Стан колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, про отруєння під час ув'язнення якого нещодавно було повідомлено, погіршився ще сильніше за останній час. Політик потребує якісного лікування в багатопрофільній клініці.

Останні фотографії Саакашвілі опублікувало грузинське видання Formula. Зазначається, що знімки були зроблені 29 серпня у клініці "Vivamed". При цьому адвокати третього президента Грузії, які відвідували його під час лікування, ствержують, що з тих пір його стан не став кращим, а також вимагають відправити його лікуватися за кордон.

Фотографії Саакашвілі в клініці

Крім того, за висновками Центру "Емпатія" Міхеїл Саакашвілі має до 10 діагнозів, тож має бути негайно випущений з місця позбавлення волі, аби пройти лікування. Його прессекретарка Дарина Чиж прокоментувала фотографії і зазначила, що в порівнянні з ними "сьогодні Міхеїл Саакашвілі схуд ще на 10 кілограм".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Саакашвілі міг бути отруєний під час перебування у тюремному ув'язненні, а його стан здоров'я стрімко погіршується. Це підтвердили мати політика та його адвокат.