Сделали замечание и объявили перерыв: Саакашвили на суде перешел на украинский язык

Из-за шума в зале судья объявил перерыв в заседании

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в заключении в грузинской столице Тбилиси, во время судебного заседания перешел на украинский язык и пытался раздеться. В ответ ему пригрозили удалением из процесса.

22 декабря в Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания Михаилом Саакашвили. Из-за неудовлетворительного состояния здоровья он подключился к заседанию дистанционного из медучреждения. Об этом сообщается на сайте "Новости — Грузия".

В ходе судебного заседания Саакашвили начал говорить на украинском языке, на что тут же отреагировал судья, потребовав соблюдения порядка и чтобы тот говорил по-грузински. Однако тот в свою очередь заявил, что он гражданин Украины.

Отмечается, что дальнейшие выступления Саакашвили будут переводить представители украинского консульства.

Кроме того, экс-президент Грузии поднял рубашку, чтобы продемонстрировать свое плохое состояние здоровье. За это ему пригрозили удалением из процесса.

"Господин судья, посмотрите, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили. Он выглядит так, как бойцы батальона "Азов" после их освобождения… Посмотрите на результат 8-месячного лечения пенитенциарной службой", — сказал адвокат Саакашвили.

В результате из-за начавшегося в зале шума был объявлен перерыв.

Напомним, что ранее из-за длительной голодовки у Михаила Саакашвили начались серьезные проблемы со здоровьем. В частности, появились когнитивные нарушения. Политик не может вспомнить даже имена некоторых своих близких друзей.