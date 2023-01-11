Кулачки Дмитрика і не тільки. Підбірка останніх скандалів за участі Фаріон

Новий Фаріонгейт пов’язаний із дитячою бійкою у садочку через мову

Одіозна українська громадська діячка та екс-нардеп Ірина Фаріон, яка досить агресивно просуває дерусифікацію, замість того, щоб зосереджуватися на позитивному досвіді, як, наприклад, письменник Сергій Жадан, знову потрапила у гучний скандал.

У своєму інтерв’ю Фаріон поділилася педагогічним конфузом за участі свого внука, який перейшов у рукоприкладство на мовному ґрунті.

"Телеграф" зібрав останні резонансні випадки, які сталися з Фаріон:

"У садочку є москаль"

Фаріон на YouTube-каналі розповіла про свого онука, який у дитячому садочку за допомогою кулаків перевчає російськомовних дітей.

"Чому мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось Грішу, який до нього каже "прівєт". І мій онук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати й каже: "Бабусю, в садочку є москаль!" А бабуся каже, що москаля треба "знищувати". І Дмитрик знищує москаля, він йому ставить щелепу, правильний прононс", — каже Фаріон.

Мовознавиця у досить різкій манері розкритикувала переселенців, які втекли до Льова від війни зі сходу та півдня України та не переходять на українську мову. Фаріон назвала російськомовних дітей "москворотими чадами". За її словами, перебуваючи в оточенні російськомовних дітей, інші ж в цей час набираються від них "бліх московського язика". Якщо їм це не подобається — Фаріон закликала забиратися.

Після цього зізнання думки у соцмережах розділилися. Хтось назвав заклики вчити застосовувати кулаки жорстким та огидним методом, а мовні провокації Фаріон — спробою роз’єднувати українців. Хтось, навпаки, згадав свій досвід булінгу від російськомовних дітей за українську мову.

Реакція соцмереж на новий скандал з Іриною Фаріон

Співзасновник Prometheus Іван Примаченко розкритикував Фаріон

Досвід навчання української мови без кулаків

Реакція на Фаріон у Twitter

Своїх критиків Фаріон назвала "хулителями Божої правди від маленької дитини" та висловила їм "жагуче презирство". "Смерть ворогам і гнидам теж", — додала Фаріон.

Фаріон VS кіт

Також у соцмережах стало поширюватися відео, на якому жінці потрапив під гарячу руку кіт, який навчав у прямому ефірі. Почувши нав'язливе нявчання, зігнулася та відшмагала кошеня. Відео розповсюдив Антон Геращенко.

Скандал зі звільненими азовцями

Наприкінці жовтня Фаріон дала інтерв’ю Наталі Влащенко. Там вона звернула увагу на мовне питання серед звільнених азовців.

Вона зауважила, що російськомовні є й серед звільнених із полону азовців та наголосила, мову слід учити. Адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чудово говорить українською, президент Володимир Зеленський також її вивчив. Сказане мовознавицею викликало обурення у мережі.

У контексті розмови прозвучало таке речення: "Тепер їх з полону визволили слава Богу не всіх залишається 80% у полоні".

Відповіді військових у соцмережах були не дуже цензурними:

Як повідомляв "Телеграф", Марія Єфросиніна та Ольга Полякова розповіли, чому не розмовляють українською та нарвались на шквал критики. Згодом їм довелося виправдовуватися.