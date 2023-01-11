Кулачки Дмытрыка и не только. Подборка последних скандалов с участием Фарион

Новый Фарионхейт связан с детской дракой в садике из-за языка

Одиозная украинская общественная деятельница и экс-нардеп Ирина Фарион, достаточно агрессивно продвигающая дерусификацию вместо того, чтобы сосредотачиваться на положительном опыте, как, например, писатель Сергей Жадан, снова попала в громкий скандал.

В своем интервью Фарион поделилась педагогическим конфузом с участием своего внука, перешедшего в рукоприкладство на языковой почве.

"Телеграф" собрал последние резонансные случаи, которые произошли с Фарионом:

"В садике есть москаль"

Фарион на YouTube-канале рассказала о своем внуке, который в детском саду с помощью кулаков переучивает русскоязычных детей.

"Почему мой Дмытрык, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть москаль!" А бабушка говорит, что москаля надо "уничтожать". И Дима уничтожает москаля, он ему ставит челюсть, правильный прононс", — говорит Фарион.

Языковед в достаточно резкой манере раскритиковала переселенцев, которые бежали во Львов от войны с востока и юга Украины и не переходят на украинский язык. Фарион назвала русскоязычных детей "москворотыми чадами". По ее словам, находясь в окружении русскоязычных детей, другие же в это время набираются от них "блох московского языка". Если им это не нравится – Фарион призвала убираться.

После этого мнения в соцсетях разделились. Кто-то назвал призывы применять кулаки жестким и отвратительным методом, а языковые провокации Фарион — попыткой разъединять украинцев. Кто-то наоборот вспомнил свой опыт буллинга от русскоязычных детей за украинский язык.

Реакция соцсетей на новый скандал с Ириной Фарион

Соучредитель Prometheus Иван Примаченко раскритиковал Фарион

Опыт обучения украинскому языку без кулаков

Реакция на Фарион в Twitter

Своих критиков Фарион назвала "хулителями Божьей правды от маленького ребенка" и выразила им "страстное презрение". "Смерть врагам и гнидам тоже", — добавила Фарион.

Фарион VS кит

Также в соцсетях стало распространяться видео, на котором женщине попал под горячую руку кот, обучавший в прямом эфире. Услышав навязчивое мяуканье, согнулся и отколол котенка. Видео распространил Антон Геращенко.

Скандал с уволенными азовцами

В конце октября Фарион дала интервью Наталье Влащенко. Там она обратила внимание на языковой вопрос среди уволенных азовцев.

Она отметила, что русскоязычные есть и среди освобожденных из плена азовцев и подчеркнула, что язык следует учить. Ведь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прекрасно говорит по-украински, президент Владимир Зеленский также ее изучил. Сказанное языковедом вызвало негодование в сети.

В контексте разговора прозвучало следующее предложение: "Теперь их из плена освободили слава Богу не всех остается 80% в плену".

Ответы военных в соцсетях были не слишком цензурными:

Как сообщал "Телеграф", Мария Ефросинина и Ольга Полякова рассказали, почему не разговаривают на украинском и нарвались на шквал критики. Впоследствии им пришлось оправдываться.