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Кулачки Дмытрыка и не только. Подборка последних скандалов с участием Фарион

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
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Автор
Ирина Фарион Новость обновлена 11 января 2023, 20:21
Ирина Фарион. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый Фарионхейт связан с детской дракой в садике из-за языка

Одиозная украинская общественная деятельница и экс-нардеп Ирина Фарион, достаточно агрессивно продвигающая дерусификацию вместо того, чтобы сосредотачиваться на положительном опыте, как, например, писатель Сергей Жадан, снова попала в громкий скандал.

В своем интервью Фарион поделилась педагогическим конфузом с участием своего внука, перешедшего в рукоприкладство на языковой почве.

"Телеграф" собрал последние резонансные случаи, которые произошли с Фарионом:

"В садике есть москаль"

Фарион на YouTube-канале рассказала о своем внуке, который в детском саду с помощью кулаков переучивает русскоязычных детей.

"Почему мой Дмытрык, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть москаль!" А бабушка говорит, что москаля надо "уничтожать". И Дима уничтожает москаля, он ему ставит челюсть, правильный прононс", — говорит Фарион.

Языковед в достаточно резкой манере раскритиковала переселенцев, которые бежали во Львов от войны с востока и юга Украины и не переходят на украинский язык. Фарион назвала русскоязычных детей "москворотыми чадами". По ее словам, находясь в окружении русскоязычных детей, другие же в это время набираются от них "блох московского языка". Если им это не нравится – Фарион призвала убираться.

После этого мнения в соцсетях разделились. Кто-то назвал призывы применять кулаки жестким и отвратительным методом, а языковые провокации Фарион — попыткой разъединять украинцев. Кто-то наоборот вспомнил свой опыт буллинга от русскоязычных детей за украинский язык.

Фарион реакция соцсетей
Реакция соцсетей на новый скандал с Ириной Фарион
Реакция соцсетей на интервью Ирины Фарион скриншот
Соучредитель Prometheus Иван Примаченко раскритиковал Фарион
Скриншот реакции соцсетей Ирины Фарион
Опыт обучения украинскому языку без кулаков
Скриншот реакции на Фарион из Twitter
Реакция на Фарион в Twitter

Своих критиков Фарион назвала "хулителями Божьей правды от маленького ребенка" и выразила им "страстное презрение". "Смерть врагам и гнидам тоже",добавила Фарион.

Фарион VS кит

Также в соцсетях стало распространяться видео, на котором женщине попал под горячую руку кот, обучавший в прямом эфире. Услышав навязчивое мяуканье, согнулся и отколол котенка. Видео распространил Антон Геращенко.

Скандал с уволенными азовцами

В конце октября Фарион дала интервью Наталье Влащенко. Там она обратила внимание на языковой вопрос среди уволенных азовцев.

Она отметила, что русскоязычные есть и среди освобожденных из плена азовцев и подчеркнула, что язык следует учить. Ведь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прекрасно говорит по-украински, президент Владимир Зеленский также ее изучил. Сказанное языковедом вызвало негодование в сети.

В контексте разговора прозвучало следующее предложение: "Теперь их из плена освободили слава Богу не всех остается 80% в плену".

Ответы военных в соцсетях были не слишком цензурными:

Как сообщал "Телеграф", Мария Ефросинина и Ольга Полякова рассказали, почему не разговаривают на украинском и нарвались на шквал критики. Впоследствии им пришлось оправдываться.

Теги:
#Скандал #Украинский язык #Ирина Фарион #Украинизация