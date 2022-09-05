Нужно понимание: Сергей Жадан высказался о языковом вопросе

С 24 февраля многие стали достаточно агрессивно продвигать дерусификацию

Сегодня вопрос о языке стоит в обществе острее, чем когда-либо. С начала полномасштабного вторжения многие украинцы шагнули навстречу украинскому. Но несмотря на это, не утихают дискуссии между сторонниками ласковой и не ласковой украинизации, украиноязычными и русскоязычными, давящими и теми, на кого давят.

Украинский писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан считает, что сейчас "надо развивать украинскую культуру и украинское информационное поле, музыкальное пространство". И заниматься "даже не ласковой, а конструктивной украинизацией, которая будет менять общественные настроения". Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

По языку писатель предлагает сосредотачиваться на положительном опыте. И больше обращать внимание на тех, кто сделал для себя выбор быть украиноязычным. А не на тех, кто пока нет. Из его слов следует, что людям нужно время, чтобы сознательно прийти к такому решению. Если, конечно, речь идет не о государственном секторе, а о межличностном общении.

"Есть зона, где действует соответствующий закон о языке, это публичная плоскость, сфера услуг. А что касается личных случаев, то я бы сконцентрировался на положительных примерах. Мы сейчас ездим в тур в поддержку добровольческого батальона "Хартия", который держит оборону Харькова. Туда преимущественно пошли русскоязычные харьковчане. В какой-то момент они приняли решение перейти в общении на украинский язык. Не по приказу, а по желанию", — подчеркнул Жадан.

Кроме того, художник отметил, что там, где есть понимание, что от тебя в стране тоже многое зависит, там осуществляются интересные и полезные вещи.

Сергей Жадан также рассказывал, когда россияне выйдут против путина. По его мнению, запрет на въезд в ЕС не поможет. Вместо этого, уверен он, настоящее впечатление на россиян могут произвести голод и безработица.