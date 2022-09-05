Потрібно розуміння: Сергій Жадан висловився про мовне питання

З 24 лютого багато хто став досить агресивно просувати дерусифікацію

Сьогодні питання про мову стоїть в суспільстві гостріше, ніж будь-коли. Від початку повномасштабного вторгнення багато українців зробили крок назустріч українській. Та попри це, не вщухають дискусії між прибічниками лагідної та не лагідної українізації, україномовними й російськомовними, тими хто тисне і на кого тиснуть.

Український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан вважає, що зараз конче "треба розвивати українську культуру і українське інформаційне поле, музичний простір". І займатись "навіть не лагідною, а конструктивною українізацією, яка буде змінювати суспільні настрої". Про це він розповів в інтервʼю "Телеграфу".

Щодо мови письменник пропонує зосереджуватися на позитивному досвіді. І більше звертати увагу на тих, хто зробив для себе вибір бути україномовним. А не на тих, хто поки ні. З його слів випливає, що людям потрібен час, аби свідомо прийти до такого рішення. Якщо, звісно, йдеться не про державний сектор, а про міжособистісне спілкування.

"Є зона, де діє відповідний закон про мову, це публічна площина, сфера послуг. А що стосується особистих випадків, то я би з концентрувався на позитивних прикладах. Ми зараз їздимо в тур на підтримку добровольчого батальйону "Хартія", який тримає оборону Харкова. Туди переважно пішли російськомовні харків’яни. В якийсь момент вони прийняли рішення перейти у спілкуванні на українську мову. Не за наказом, а за бажанням", — наголосив Жадан.

Крім того митець зазначив, що там, де є розуміння, що від тебе в країні теж багато чого залежить, там здійснюються цікаві і корисні речі.

Сергій Жадан також розповів, коли росіяни вийдуть проти путіна. На його думку заборона на вʼїзд дол ЄС не допоможе. Натомість, впевнений, справжнє враження на росіян можуть справити голод і безробіття.