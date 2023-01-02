Момент істини настане: Іван Семесюк розповів, як українці повністю відмовляться від російської мови

Користуватися російською мовою більше немає потреби

Перехід на користування українською в умовах війни з росією — необхідність. Але дискусії у суспільстві все ще продовжуються.

"Телеграф" поспілкувався з фронтменом гурту "Пирятин", письменником та художником Іваном Семесюком — він упевнений, що українці повністю українізуються досить швидко. Він навіть описав свій внутрішній сюжет на цю тему: з гаражного кооперативу вилазить "останній гопник похилого віку" в житловому масиві Березняки в Києві, йде вулицею і раптово розуміє, що він залишився один російськомовний.

Однак мову використовують поки що є сенс, а російська в Україні функціональна (технічно) її втратила. Українська мова, на відміну від російської, окрім розмов несе й смисли. Наприклад, слово свобода в російській втратило статус діючої категорії. "А для нас свобода — національний невроз, і це чудово", — додає Семесюк.

Повне інтерв’ю Івана Семесюка читайте за посиланням: "російська мова в Україні втратила всякий сенс": Іван Семесюк про бум українізації

Письменник також коментує заяви про українську російську мову, наголошуючи, що це махінація і, попри особливості, це просто російська мова. Семесюк розповів, що ще 20 років тому йому доводилося докласти зусиль, щоб розшукати того з ким поговорити українською, а зараз ситуація змінилася. Коло спілкування говорить українською, а говорити російською більше ніхто не хоче: "всі ригають від цього". Зазначимо, що українська мова стає важливою навіть для росіян. Зокрема, Максим Галкін, який підтримав нашу країну, відповідав на запитання шанувальниці з України українською мовою.