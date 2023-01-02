Момент истины наступит: Иван Семесюк рассказал, как украинцы полностью откажутся от русского языка

Пользоваться русским языком больше нет потребности

Переход на украинский язык в условиях войны с россией — необходимость. Но дискуссии в обществе все еще продолжаются.

"Телеграф" пообщался с фронтменом группы "Пирятин", писателем и художником Иваном Семесюком — он уверен, что украинцы полностью украинизируются достаточно быстро. Он даже описал свой внутренний сюжет на эту тему: из гаражного кооператива вылазит "последний гопник преклонных лет" в жилом массиве Березняки в Киеве, идет по улице и внезапно понимает, что он остался один русскоговорящий.

Однако язык используют пока есть смысл, а русский в Украине функционального (технически) его потерял. Украинский язык, в отличие от русского, кроме разговоров несет и смыслы. Например, слово свобода в русском потеряло статус действующей категории. " А для нас свобода — национальный невроз, и это прекрасно", — добавляет Семесюк.

Полное интервью Ивана Семесюка читайте по ссылке: "русский язык в Украине потерял всякий смысл": Иван Семесюк о буме украинизации

Писатель также комментирует заявления про украинский русский язык, отмечая, что это махинация и несмотря на особенности это просто русская речь. Семесюк рассказал, что еще 20 лет назад ему приходилось приложить усилия, чтобы разыскать того с кем поговорить на украинском, а сейчас ситуация изменилась. Круг общения перешел на украинский, а говорить по-русски больше никто не хочет: "все рыгают от этого". Отметим, что украинский язык становится важным даже для россиян. В частности, Максим Галкин, поддержавший нашу страну, отвечал на вопрос поклонницы из Украины на украинском.