"Щедрику" - 100 лет! Как он звучит по всему миру: классические и необычные исполнения

Собрали 16 версий "Щедрика" на разных языках и в разных стилях

В декабре 2022 года всемирно украинский "Щедрик" празднует большой юбилей, — ровно 100 лет назад его впервые представили в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке, после чего он и обрел свою популярность.

По этому случаю "Телеграф" решил собрать подборку из 16 разных исполнений "Щедрика", — украинских и зарубежных, хоровых и инструментальных, даже в рок и металл обработке.

Немного истории

"Щедрик" для хора в начале XX века написал украинский композитор Николай Леонтович. В 1920-ых годах хор Александра Кошица провел большие гастроли по странам Европы и США, после чего мелодию стали хорошо знать за рубежом. А в 1930-ых годах американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал англоязычную версию текста, что сделало ее одной из самых популярных рождественских песен во всем мире.

"Щедрик" в Украине

Пример классического исполнения, — от украинского хора имени Веревки:

Кроме того, прекрасно исполняет "Щедрик" Тина Кароль:

Также предлагаем ознакомиться с "Щедриком" от группы "Вопли Видоплясова", — Олег Скрипка тоже отлично его перепел.

Мотив "Щедрика" исполнила и солистка The HARDKISS Юлия Санина:

Украинскую рок-версию "Щедрика" играли Grandma`s Smuzi:

Помимо прочего, после событий Революции Достоинства мелодию "Щедрика" наложили на кадры с Майдана Независимости в Киеве, — в 2022 году, когда украинцы еще более сплоченно дают отпор врагу, это выглядит действительно трогательно:

"Щедрик" в мире

Наверное, сложно найти человека, который бы не знал "Щедрик", — однако за границей он известен как "The Little Swallow" или "Carol of the Bells". Уже десятилетия это традиционная рождественская песня.

В воскресенье, 4 декабря 2022 года, ее исполнили в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке, — ровно за 100 лет до этого "Щедрик" звучал там впервые. Перед многотысячной аудиторией выступили украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Думка" из Нью-Йорка, хор "Тринити Уол-Стрит".

Пожалуй, одним из самых известных является исполнение от Pentatonix, — только на YouTube его прослушали более 181 миллиона раз!

Сравнительно свежее, но от того не менее потрясающее исполнение мелодии есть от американской скрипачки Линдси Стирлинг. Она известна тем, что не только хорошо играет, но и танцует, ввиду чего ее клип производит сильное впечатление.

Прекрасную версию "Щедрика" на виолончели десять лет назад представили The Piano Guys:

Так "Щедрик" исполняет международный гастрольный хор мальчиков Libera:

Для любителей "тяжелой" музыки есть рок-версия Carol of the Bells от Halocene и металл-версия от Megaraptor:

Такую электронную версию выпустил Mosimann:

А вот так "Щедрик" звучит на немецком, испанском и японском языках:

В качестве бонуса — версия "Щедрика" на пианино, с помощью которой каждый может довольно быстро научиться играть мелодию:

Как сообщал "Телеграф", в прошлом году оригинально исполнили "Щедрик" электромобили Tesla.