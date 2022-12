"Щедрику" – 100 років! Як він звучить по всьому світу: класичні та незвичайні виконання

Зібрали 16 версій "Щедрика" різними мовами та в різних стилях

У грудні 2022 року всесвітньо український "Щедрик" святкує великий ювілей, — рівно 100 років тому його вперше представили у стінах легендарного Карнегі Холл у Нью-Йорку, після чого він і набув своєї популярності.

З цієї нагоди "Телеграф" вирішив зібрати добірку з 16 різних виконань "Щедрика" — українських і зарубіжних, хорових і інструментальних, навіть у рок і метал обробці.

Трошки історії

"Щедрик" для хору на початку XX століття написав український композитор Микола Леонтович. У 1920-их роках хор Олександра Кошиця провів великі гастролі країнами Європи і США, після чого мелодію стали добре знати за кордоном. А у 1930-их роках американський композитор українського походження Петро Вільговський написав англомовну версію тексту, що зробило її однією з найпопулярніших різдвяних пісень у всьому світі.

"Щедрик" в Україні

Приклад класичного виконання — від українського хору імені Верьовки:

Крім того, чудово виконує "Щедрик" Тіна Кароль:

Також пропонуємо ознайомитися зі "Щедриком" від гурту "Воплі Відоплясова", — Олег Скрипка теж чудово його переспівав.

Мотив "Щедрика" виконала і солістка The HARDKISS Юлія Саніна:

Українську рок-версію "Щедрика" грали Grandma`s Smuzi:

Окрім іншого, після подій Революції Гідності мелодію "Щедрика" наклали на кадри з Майдану Незалежності в Києві, — у 2022 році, коли українці ще більше згуртовано дають відсіч ворогові, це виглядає справді зворушливо:

"Щедрик" у світі

Напевно, складно знайти людину, яка б не знала "Щедрик", однак за кордоном він більш відомий як "The Little Swallow" або "Carol of the Bells". Вже десятиліття це традиційна різдвяна пісня.

У неділю, 4 грудня 2022 року, її виконали у стінах легендарного Карнегі Холл у Нью-Йорку, — за 100 років до цього "Щедрик" звучав там уперше. Перед багатотисячною аудиторією виступили український дитячий хор "Щедрик" із Києва, український хор "Думка" з Нью-Йорка, хор "Трініті Уол-Стріт".

Мабуть, одним з найвідоміших є виконання від Pentatonix — лише на YouTube його прослухали понад 181 мільйон разів!

Порівняно свіже, але від того не менш приголомшливе виконання мелодії є від американської скрипальки Ліндсі Стірлінг. Вона відома тим, що не тільки добре грає, а й танцює, через що її кліп справляє сильне враження.

Прекрасну версію "Щедрика" на віолончелі десять років тому представили The Piano Guys:

Так "Щедрик" виконує міжнародний гастрольний хор хлопчиків Libera:

Для любителів "важкої" музики є рок-версія Carol of the Bells від Halocene і метал-версія від Megaraptor:

Таку електронну версію випустив Mosimann:

А ось так "Щедрик" звучить німецькою, іспанською та японською мовами:

Як бонус — версія "Щедрика" на піаніно, за допомогою якої кожен може досить швидко навчитися грати мелодію:

Як повідомляв "Телеграф", минулого року оригінально виконали "Щедрик" електромобілі Tesla.