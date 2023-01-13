Мэр Харькова отказывается платить штраф за русский язык и даже подал в суд

Мэр Харькова не в первый раз нарушает требования языкового закона

Мэр Харькова Игорь Терехов подал в суд на языкового омбудсмена. Тарас Креминь повторно оштрафовал харьковского городского голову за нарушение норм языкового законодательства.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил представитель мэрии Юрий Сидоренко. Позже факт иска подтвердил и сам Тарас Креминь.

Штраф в размере 3400 гривен на Игоря Терехова был наложен за то, что тот не следует нормам языкового законодательства и не использует украинский язык. Хотя по закону как представитель власти он обязан это делать. Представитель мэрии пояснил, что полноценная суть иска ему неизвестна.

"Он оспаривает штраф как физическое лицо, а не как мэр. Суть иска мне не известна, потому что он обратился в суд как частное лицо", — сказал Юрий Сидоренко.

Известно, что мэр Харькова намерен обжаловать в суде повторное постановление о наложении штрафа за неиспользование украинского языка. Первый случай касался выступления Терехова на телевидении на русском языке — за это мэру вынесли предупреждение. Однако в соцсетях мэр Харькова продолжил использовать негосударственный язык общения, что и послужило причиной для повторного штрафа.

"Первый случай касался выступления негосударственным языком на телевидении. Следующее постановление касалось применения негосударственной в Telegram-канале и на его странице в соцсети. Тогда мы обошлись предупреждением. Но в связи с тем, что продолжились факты применения негосударственного, мы рассмотрели дело, предложили предоставить объяснения, прибыть для рассмотрения этого дела лично или представителю, адвокату. Никакой реакции не последовало. Поэтому было принято решение о наложении штрафа", — сказал языковой омбудсмен.

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