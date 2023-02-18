"Повернемо все, аж до Криму": що американці кажуть про Україну і війну з рф (опитування)

Дівчина зустрілася із приємними людьми, які підтримували Україну, хоч і не знали, де вона

Руслана Бойко нещодавно перебралася у США. Тепер вона опитує перехожих на вулиці, що вони знають про Україну. Як видно з її відео, знають небагато — переважно про війну, але дехто може сказати й деякі інші цікаві деталі. До прикладу, один із опитаних заявив, що вражений танцювальним колективом з України — ймовірно він говорив про Light Balance Kids чи їхній старших колег, які вразили американців своїм номером на шоу America’s Got Talent.

Нині у Руслани десятки таких відео у ТіkTok. Найцікавіші ролики ми публікуємо у статті. Ось що говорять перехожі в американських містах про Україну.

Ця дівчина жила в Україні та має три улюблені речі: Я багато знаю про Україну, тому що мала можливість там пожити. Але перша річ, яку на особисто обожнюю — це національний одяг. На другому місці у мене борщ — це номер один, краща їжа на світі. І три — це прекрасні храми. Якщо ви матимете можливість потрапити в Україну, в Київ, треба відвідати усю цю красу.

Чоловік: Я знаю, що вони поруч з росією. Вони спілкуються російською та у них є політична проблема з росією.

Дівчина з Індії молиться за Україну: Я молюся за них кожен день. Багато моїх друзів родом із України. Але я рада, що вони тут. У кращих умовах. Я молюся за все, що вони проходять. Я хочу, щоб більше людей приїжджали сюди і отримали потрібні ресурси. Але я знаю, що моя країна — Індія багато допомагає Україні.

Хлопець обійняв українку: Я знаю, що зараз відбувається багато бруду. Це жахливо. Мої батьки сказали мені дивитися новини, тому я намагаюся бути обізнаним. Зараз у світі багато чого відбувається. Це страшно.

Однак більшість таких, що не знають нічого. Дівчина каже: Чесно кажучи, я нічого не знаю. Це Східна Європа. Я знаю, що йде війна з росією, Я справді не розумію, чому. Знаю, що відбуваються жахливі речі. Бомбардування.

Ця група людей — чоловік Джон, жінки Сіліджер і Орха — родом із Беверлі Хіллз. Вони мають корні у Монголії та Україні. Та дуже переймаються долею нашої країни. В решті Джон дав свій прогноз: Ми з Україною до кінця. Буде перемога над росією. Ми відвоюємо усі землі — аж до Криму.

На вулиці Руслана зустріла українку. Жінку звати Юлія і вона перебралася у США з Херсону: Україна — це мій дім, це дуже потужна країна, — говорить Юлія. В Америці вона майже три місяці.

Стильний чоловік в окулярах трохи вдався в історію: Я знаю, що Україна — це колишня радянська територія. Потім Україна стала незалежною державою. Президент Володимир Зеленський — Я б сказав, що це досить близько за площею до Техасу. Католицька релігія основна? Християнська.

Інший перехожий був свого часу в Україні: Я був в Одесі. Я гуляв там. Це було 4 роки тому. Прекрасно, але прикро, що зараз йде війна. Вторгнення. Чудові люди. Коли я жив у Лондоні, там було багато українців.

Жінка заявила, що знає про Україну багато. Основне — це: Найбагатший ґрунт, Гітлер намагався вкрасти його на потягах.

Група дівчат, як і більшість інших, зізналися, що знають мало, але висловили свою підтримку: Я знаю, через що вони проходять, але я не знаю, через що саме, я не дивлюся новини, тому що це змушує мене сумувати, я намагаюся триматися подалі від негативної енергії.

Чоловік трішки промахнувся у демографії: Я знаю, що там населення 3 мільйони. (Здивувався, коли дізнався, що 40). Кольори прапора — синій та жовтий. Має кордон з рф. Це Східна Європа. І я знаю Андрія Шевченка, футболіста.

Дівчина сказала небагато, зокрема те, що Україна — не частина Євросоюзу. Але хлопець здивував. Він вигукнув наше традиційне гасло: Слава Україна! Героям Слава!

В інших відео хлопець сказав, що Україна — це азійський континент, а дівчата з Японії взагалі такої країни не знали.

Я знаю, що вони борються проти російського вторгнення. Можливо, це тому, що росія хоче їхні ресурси. Вони можуть захопити всю Європу через ресурси. Я знаю, що Україна має атомні станції, росія їх також має. Я знаю, що українці роблять видатну справу. Що ще? Там може бути холодно, — говорить інший чоловік.

Компанія людей висловила свою глибоку прихильність: Найкрасивіші та дуже витривалі люди в Україні; Абсолютно. Йде війна і гине багато невинних життів; Вони вкрай потребують нашої допомоги. Тому що вони цього заслуговують і їм це потрібно; Наші молитви з вами; Це прекрасне місце. У мене є друзі з України. Онлайн.

Ще один із перехожих сказав, що має у своєму класі росіян, які підтримують і не підтримують "те, що відбувається": Я знаю, що там триває велика війна з росією. Я не дуже знайомий з українською їжею чи культурою, але я маю трохи росіян у моєму класі. Деякі з них проти того, що відбувається в цьому світі. Деякі люди за. Окрім того, я ніколи не мав нагоди подорожувати до України, але я певен, що полюбив би це місце.

Той чоловік, який нічого не знав про Україну, але бачив відео з танцями: Я нічого про неї не знаю, окрім одного відео з танцями. Я захоплювався цим багато-багато років, бо це було дуже гарно.

Знову згадка про українську землю: Що я знаю про Україну? Україна має родючі землі та багату аграрну галузь. Ми та Європа отримуємо багато їжі звідти.

Я знаю не багато. Я сам музикант. Маю з України трохи друзів. Я знаю про театр у Києві, це один із найкращих оперних театрів у світі. З 18 чи 17 століття. І я також знаю, що Україна переможе у цій війні, — говорить чоловік у колоритному костюмі.

Нагадаємо, що українська мова стає популярною у закордонних блогерів, які намагаються вимовляти українські слова на камеру. Також в херсонської онлайн-викладачки стався бум іноземних студентів, які хочуть навчатися української.