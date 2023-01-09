Діти з України стали зірками американського талант-шоу (відео)

Українці прийшли в ефір телемарафону, де розповіли про родичів, що воюють на фронті

Український дитячий колектив Light Balance Kids виступив із неоновим шоу на популярному американському талант-шоу America’s Got Talent у США. Учасники запам’яталися українцям ще 2017 року, коли виступали на сцені "Україна має талант. Діти-2".

Відео з їх виступом було опубліковано ще 3 січня на YouTube-каналі America’s Got Talent. На шоу вони нагадали про війну в Україні та отримали підтримку американців і зіркового журі: Хайді Клум, Саймона Ковелла та Хауї Менделя.

Українці досі продовжують здобувати славу за кордоном.

Більшість учасників колективу змогли приїхати на батьківщину та в ефірі телемарафону на "1+1" розповісти, що вони відчули шалену підтримку українців, які пишуть їм у соціальних мережах.

Вони зізналися, що через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого не могли нормально тренуватися разом, оскільки деяким учасникам довелося роз’їхатися і всі вони були розкидані світом: хтось поїхав до Німеччини, хтось залишився вдома. Одна дівчина навіть прожила під окупацією місяць під Мотижином на Київщині. Коли учасники дізналися, що їх запрошено до участі в американському America’s Got Talent, у них залишалося лише п’ять днів для підготовки. Загалом у колективі 14 учасників.

Крім того одна з дівчат розповіла, що її батько перебуває на фронті ще з осені минулого року, а раніше був у територіальній обороні Києва. В однієї з учасниць на війні проти росії загинув рідний дядько.

Нагадаємо, що всесвітньо відомі знаменитості давно заявляють про підтримку України і продовжують різко висловлюватися проти агресії володимира путіна та рф. До них також відноситься і Мадонна, яка виступила на захист нашої країни.