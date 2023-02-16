"Красная линия" для путина: в США сделали тревожное для Украины заявление

В Штатах высказались относительно вопроса возвращение Крыма Украиной

США не поощряют стремление Украины в вопросе возвращения оккупированного россией Крыма. Попытки его возврата могут стать для российского диктатора владимира путина "красной линией" и привести к более широкой реакции со стороны рф.

Такое мнение выразил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время неофициального телефонного разговора с группой экспертов в Zoom, передает Politico.

Журналисты пообщались с несколькими людьми, знакомыми с реакцией Энтони Блинкена в отношении вопроса о том, готовы ли Штаты помочь Украине в возвращении Крыма. Госсекретарь создал впечатление, что США не поощряют активное стремление Украины вернуть Крым и наступление на данный момент не было бы мудрым шагом, хотя напрямую эти слова он не сказал.

Другие участники разговора говорят о том, что Блинкен считает наступление и возврат территорий решением, которое принимает исключительно Киев, а не Штаты. Это в свою очередь дало им понять, что госсекретарь может проявить по этому вопросу более решительную позицию.

"В целом сообщение состоит в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон добиться больших успехов", — сказал один из собеседников издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник ВСУ в отставке Михаил Притула назвал сразу несколько сценариев освобождения Крыма.