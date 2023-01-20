Ждёт ли нас битва за Крым? Прогноз полковника

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", почему тема стала актуальной, что необходимо Украине, как действует Запад

В пятницу, 20 января, отмечается День Автономной Республики Крым (АРК). С 2014 года полуостров оккупирован россиянами. И до полномасштабной российской агрессии против Украины, которая длится с 24 февраля 2022-го, перспективы деоккупации АРК выглядели весьма туманно. Но после того, как российская армия была неоднократно бита в Украине, зарубежные партнеры всё чаще высказывают готовность помогать ВСУ деоккупировать наши территории, включая Крым. Так, в США недавно заверили, что помогут спланировать соответствующее контрнаступление украинской армии.

О перспективах освобождения Крыма "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Тема Крыма для меня особенно актуальна. Это мой родной край, где я прожил практически всю жизнь. И вынужден был оттуда выехать в связи с его оккупацией российской армией, – рассказывает Владислав Селезнев. – Я внимательно отслеживаю все тенденции, которые касаются ситуации на полуострове. И меня радуют заявления экс-командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова по поводу того, что до конца августа 2023 года Крым имеет все перспективы быть освобожденным от российской оккупации".

Понятно, отмечает эксперт, что для этого необходимо выполнить достаточно большой объем работы. Но если еще три месяца назад предпосылок для деоккупации Крыма было немного, то на сегодняшний день ситуация значительно изменилась. Наши западные партнеры, напоминает полковник, резко активизировались с поставками военно-технической помощи ВСУ, в том числе наступательных видов вооружений.

"И я очень надеюсь, что это лишь начало. Что в дальнейшем такая помощь пойдет быстрее и более массово. Это позволит нам в скором времени создать ударные группировки, чтобы деоккупировать Украину в международного признанных границах 1991 года, включая Крым и Севастополь, – поясняет Владислав Селезнев. – Нам предстоит провести ряд контрнаступательных операций на разных направлениях. Перебив, в том числе, сухопутный коридор в Крым. Для этого необходим соответствующий комплект сил и средств с запасом военно-технических ресурсов (топливо, боеприпасы, разные виды военной техники) из расчета активных боевых действий в течение примерно четырех недель".

Где именно, в какой последовательности будут проводиться контрнаступательные мероприятия, никто, конечно, оглашать не станет, подчеркивает эксперт. Противник не должен знать перспектив направления применения сил и средств ВСУ до того, как мы начнем выполнять свои задачи. Примеров таких действий, акцентирует Владислав Селезнев, было предостаточно в прошлом году.

Эксперт напоминает, что позиции, необходимые нам для успешного контрнаступления, четко определил главком ВСУ генерал Залужный в середине декабря: 300 танков, 600-700 бронированных машин, артиллерия, боеприпасы.

"Понятно, что системы ПВО нам нужны, независимо от того, проводит Украина контрнаступательные операции или нет. Нам важно закрывать небо. Авиация тоже необходима, чтобы обеспечить воздушную поддержку украинских сил обороны. Но этот переговорный трек пока находится в тени. Нет публичных заявлений союзников о готовности передать нам самолеты. Однако, как показал украинский опыт коммуникации с западными партнерами, никогда не говори "никогда". И то, что еще недавно казалось невозможным к передаче, через какое-то время оказывается на поле боя", – подчеркивает полковник.

При этом, отмечает Владислав Селезнев, важно учитывать, что продолжительный период времени отделяет принятие политического решения о передаче военно-технической помощи – и непосредственно получения ее ВСУ. Это, поясняет он, связано с определенными бюрократическими процедурами, логистикой в части перемещения этой техники, необходимостью подготовки украинского военного персонала, который будет работать с новыми видами вооружений.

"Тем важнее, чтобы соответствующие политические решения принимались как можно быстрее, – уверен полковник. – И в последнее время мы видим массу позитивных шагов в данном направлении. Уверен, очередная встреча в формате "Рамштайн" ускорит данное движение – по деоккупации ВСЕХ украинских территорий, включая Крым. И тут точно не стоит ориентироваться на заявления путинской пропаганды в стиле "Крым с рф – это навсегда". Достаточно вспомнить, как россияне кричали, что Херсон с ними – навсегда. Но мы освободили Херсон, а остатки стоявшей там российской армии сейчас добиваются на Донбассе".