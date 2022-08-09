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Возвращение Крыма, конфликт Спартц-Ермак и вступление в НАТО: семь важных заявлений Курта Волкера об Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Курт Волкер остается одним из самых преданных американских друзей Украины Новость обновлена 09 августа 2022, 12:29
Курт Волкер остается одним из самых преданных американских друзей Украины

Политик убежден, что Украина при поддержке Запада сможет поставить рф на место

Украинские военнослужащие успешно работают над тем, чтобы приблизить деоккупацию наших территорий и в конце концов одолеть россию на поле боя. Именно от них, а также поддержки нашего государства западными партнерами зависит, как быстро закончится война и на чьей стороне все же восторжествует справедливость. Американский дипломат Курт Волкер, ранее занимавший должность специального представителя Штатов по переговорам по Украине, убежден: победа будет за Украиной. Но для этого придется изрядно поработать, ведь путин, время правления которого уже почти исчерпаны и, желает захватить себе как можно больше территорий.

Что Волкер думает о российско-украинской войне, перспективах Украины после победы и некоторых нынешних политических конфликтах, он рассказал в интервью журналисту "Европейской правды". "Телеграф" же выбрал основные семь заявлений политика, которые будут интересны украинцам.

О победе Украины

россия и лично путин имели цель уничтожить Украину как государство, уничтожить ее народ, культуру, идентичность. И он совершенно провалил это намерение. Он не мог этого сделать и теперь очевидно, что Украина остается независимой, демократической, европейской страной. А значит, она побеждает.

Выдержала ли Украина? Да. Без сомнения. Способны ли вы вытолкать россию из своей земли? На этот вопрос у нас еще нет ответа, потому что этого пока еще не произошло. США и другие страны поддерживают вас, оказывают оружие и помощь, чтобы вы могли это сделать, но не знаем, как это произойдет. Впрочем, мы уже знаем, что Украина выдержала. россия должна смириться с тем, что ей придется жить в своих границах.

О возвращении территорий

Пять лет назад можно было рассуждать, и я сам тогда делал. Тогда было мнение, что Донбасс не нужен россии, поэтому его можно вернуть быстрее, а возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь война разбила все эти соображения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит. Поэтому сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках россии.

О чем можно говорить, если путин прямо заявляет — война не закончится до захвата всей Украины, пока не будет так называемой "денацификации и демилитаризации" Украины? А всего две недели назад лавров повторил эти слова. То есть это – позиция россии. И когда вам противостоит такой враг — места для компромисса нет. Украина же не может согласиться с тем, что ее захватит россия? Следовательно, вы должны воевать за возвращение своих территорий.

О сроках войны

До конца текущего года мы увидим успешное украинское контрнаступление. Украина вернет некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян из своей земли, пожалуй, тоже в большей степени успешные. При этом зима повлияет на украинскую армию, но также будет влиять на российскую армию. Российская армия растянута, они сейчас далеко от своей земли и их военным будет сложнее получать поставки продовольствия, топлива, оружие. Словом, у россиян будет сложная зима.

Поэтому я бы не сказал, что отвоеванное состоянием на осень – это ваш предел. Да, зимой действительно наверняка будет пауза. Но эта пауза будет не в пользу россии.

О том, что будет с рф после войны

путин ведет россию сейчас катастрофическим путем. Его действия уже привели к разрушению половины российских военных мощностей, привели к глобальной экономической изоляции россии, страна не может импортировать критически важные вещи, уровень жизни падает. И все это будет меняться только не хуже, перемен к лучшему не будет, это все разрушает россию. И я думаю, что россияне постепенно начнут понимать, по какому пути ведет их путин. Впрочем, важно, чтобы россия смирилась со своим новым статусом, россия должна чувствовать себя нормально в качестве обычной страны, которая не настаивает на том, что она империя.

О поддержке США

Соединенные Штаты оказывают Украине огромную поддержку. И самое важное в нашем сотрудничестве — то, что Украина не устояла бы без той военной поддержки, которую предоставили США. В то же время украинцы иногда разочарованы и имеют на это основания, потому что мы часто говорим вам "нет", прежде чем сказать "да". Потому что мы очень медленны в оказании помощи и потому, что мы стараемся ее дозировать.

О конфликте конгрессвумен Виктории Спартц с Офисом президента

Думаю, Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины. В США их меньшинство — это крайние "левые" и крайние "правые". Первые предпочитают удовлетворить россию, вторые выступают за изоляционную политику США. Аргументы Спартц помогают этим группам. А в реальности США не сомневаются в том, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению. Мы видим результаты этого. Мы видим выстрелы HIMARS. Мы видим взорванные мосты и склады боеприпасов, поэтому мы знаем, что оружие попадает туда, куда следует и работает эффективно. Просто забудьте аргументы о том, что оружие не дают за неимением прозрачности или отчетности, это просто неправда.

Президент Зеленский делает чрезвычайную работу во главе воюющей страны. Андрей Ермак — глава его аппарата, критически важная часть его команды. И я уверяю, что правительство США очень удовлетворено работать с президентом Зеленским и его командой. Ее состав — это решение президента, и мне неизвестно ни о каких сомнениях в составе президентской команды, включая Андрея Ермака.

О вступлении Украины в НАТО

Я считаю, что у Украины нет шансов жить в безопасности за пределами НАТО. Начатая россией война и ее развитие показали, что быть нейтральной или внеблоковой страной в Европе опасно. Об этом также свидетельствуют решения Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. Недопустимо, чтобы по завершении войны остались серые зоны, в отношении которых россия снова будет чувствовать, что она может на них напасть. Поэтому после завершения войны мы должны вернуться к этому вопросу, а Украина должна стать членом НАТО.

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#Украина #США #Россия #Война #Курт Волкер