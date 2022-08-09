Возвращение Крыма, конфликт Спартц-Ермак и вступление в НАТО: семь важных заявлений Курта Волкера об Украине

Политик убежден, что Украина при поддержке Запада сможет поставить рф на место

Украинские военнослужащие успешно работают над тем, чтобы приблизить деоккупацию наших территорий и в конце концов одолеть россию на поле боя. Именно от них, а также поддержки нашего государства западными партнерами зависит, как быстро закончится война и на чьей стороне все же восторжествует справедливость. Американский дипломат Курт Волкер, ранее занимавший должность специального представителя Штатов по переговорам по Украине, убежден: победа будет за Украиной. Но для этого придется изрядно поработать, ведь путин, время правления которого уже почти исчерпаны и, желает захватить себе как можно больше территорий.

Что Волкер думает о российско-украинской войне, перспективах Украины после победы и некоторых нынешних политических конфликтах, он рассказал в интервью журналисту "Европейской правды". "Телеграф" же выбрал основные семь заявлений политика, которые будут интересны украинцам.

О победе Украины

россия и лично путин имели цель уничтожить Украину как государство, уничтожить ее народ, культуру, идентичность. И он совершенно провалил это намерение. Он не мог этого сделать и теперь очевидно, что Украина остается независимой, демократической, европейской страной. А значит, она побеждает.

Выдержала ли Украина? Да. Без сомнения. Способны ли вы вытолкать россию из своей земли? На этот вопрос у нас еще нет ответа, потому что этого пока еще не произошло. США и другие страны поддерживают вас, оказывают оружие и помощь, чтобы вы могли это сделать, но не знаем, как это произойдет. Впрочем, мы уже знаем, что Украина выдержала. россия должна смириться с тем, что ей придется жить в своих границах.

О возвращении территорий

Пять лет назад можно было рассуждать, и я сам тогда делал. Тогда было мнение, что Донбасс не нужен россии, поэтому его можно вернуть быстрее, а возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь война разбила все эти соображения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит. Поэтому сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках россии.

О чем можно говорить, если путин прямо заявляет — война не закончится до захвата всей Украины, пока не будет так называемой "денацификации и демилитаризации" Украины? А всего две недели назад лавров повторил эти слова. То есть это – позиция россии. И когда вам противостоит такой враг — места для компромисса нет. Украина же не может согласиться с тем, что ее захватит россия? Следовательно, вы должны воевать за возвращение своих территорий.

О сроках войны

До конца текущего года мы увидим успешное украинское контрнаступление. Украина вернет некоторые ключевые территории. В следующем году мы увидим дальнейшие попытки Украины выбить россиян из своей земли, пожалуй, тоже в большей степени успешные. При этом зима повлияет на украинскую армию, но также будет влиять на российскую армию. Российская армия растянута, они сейчас далеко от своей земли и их военным будет сложнее получать поставки продовольствия, топлива, оружие. Словом, у россиян будет сложная зима.

Поэтому я бы не сказал, что отвоеванное состоянием на осень – это ваш предел. Да, зимой действительно наверняка будет пауза. Но эта пауза будет не в пользу россии.

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О том, что будет с рф после войны

путин ведет россию сейчас катастрофическим путем. Его действия уже привели к разрушению половины российских военных мощностей, привели к глобальной экономической изоляции россии, страна не может импортировать критически важные вещи, уровень жизни падает. И все это будет меняться только не хуже, перемен к лучшему не будет, это все разрушает россию. И я думаю, что россияне постепенно начнут понимать, по какому пути ведет их путин. Впрочем, важно, чтобы россия смирилась со своим новым статусом, россия должна чувствовать себя нормально в качестве обычной страны, которая не настаивает на том, что она империя.

О поддержке США

Соединенные Штаты оказывают Украине огромную поддержку. И самое важное в нашем сотрудничестве — то, что Украина не устояла бы без той военной поддержки, которую предоставили США. В то же время украинцы иногда разочарованы и имеют на это основания, потому что мы часто говорим вам "нет", прежде чем сказать "да". Потому что мы очень медленны в оказании помощи и потому, что мы стараемся ее дозировать.

О конфликте конгрессвумен Виктории Спартц с Офисом президента

Думаю, Спартц хочет лучшего, но она оперирует ложными данными, и в результате играет на руку тем, кто выступает против поддержки Украины. В США их меньшинство — это крайние "левые" и крайние "правые". Первые предпочитают удовлетворить россию, вторые выступают за изоляционную политику США. Аргументы Спартц помогают этим группам. А в реальности США не сомневаются в том, что оружие поступает на фронт и применяется по назначению. Мы видим результаты этого. Мы видим выстрелы HIMARS. Мы видим взорванные мосты и склады боеприпасов, поэтому мы знаем, что оружие попадает туда, куда следует и работает эффективно. Просто забудьте аргументы о том, что оружие не дают за неимением прозрачности или отчетности, это просто неправда.

Президент Зеленский делает чрезвычайную работу во главе воюющей страны. Андрей Ермак — глава его аппарата, критически важная часть его команды. И я уверяю, что правительство США очень удовлетворено работать с президентом Зеленским и его командой. Ее состав — это решение президента, и мне неизвестно ни о каких сомнениях в составе президентской команды, включая Андрея Ермака.

О вступлении Украины в НАТО

Я считаю, что у Украины нет шансов жить в безопасности за пределами НАТО. Начатая россией война и ее развитие показали, что быть нейтральной или внеблоковой страной в Европе опасно. Об этом также свидетельствуют решения Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. Недопустимо, чтобы по завершении войны остались серые зоны, в отношении которых россия снова будет чувствовать, что она может на них напасть. Поэтому после завершения войны мы должны вернуться к этому вопросу, а Украина должна стать членом НАТО.