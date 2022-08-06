Спартц против Ермака: стало известно о неожиданном решении конгрессвумен

Конгрессвумен пока не хочет встречаться с Ермаком

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц после серии скандалов с главой ОП Украины Андреем Ермаком отказалась встречать с последним.

Об этом в субботу, 6 августа, сообщило CNN. Ранее Спартц предлагала сама встретиться с главой ОП, однако после реакции МИД Украины она передумала делать это.

Украинские официальные лица предложили организовать встречу между Ермаком и Спартц, чтобы прояснить ситуацию, но конгрессвумен отказался от нее, сообщили источники. Спартц признала, что ей предложили встречу с Ермаком после того, как она отправила письмо Байдену, но тогда МИД Украины раскритиковал ее нападки на Ермака, назвав их "циничными" и "безосновательными".

"Я решила, что эта встреча не будет продуктивной при таких обстоятельствах", — сказала Виктория.

Напомним, в начале июля Спартц заявила, что имеет информацию о том, что глава ОП Украины Андрей Ермак может быть связан с россией, однако конкретных фактов озвучивать не стала, хотя передала их в Белый дом. В МИД Украины тогда сравнили слова Виктории с заявлениями российской пропаганды. Добавим, что 23 июля Спартц вновь обвинила Ермака.