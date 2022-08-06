Спартц проти Єрмака: стало відомо про несподіване рішення конгресвумен

Конгресвумен поки що не хоче зустрічатися з Єрмаком

Американська конгресвумен українського походження Вікторії Спартц після серії скандалів із головою ОП України Андрієм Єрмаком відмовилася зустрічати з останнім.

Про це у суботу, 6 серпня, повідомило CNN. Раніше Спартц пропонувала сама зустрітися із головою ОП, проте після реакції МЗС України вона передумала робити це.

Українські офіційні особи запропонували організувати зустріч між Єрмаком та Спартц, щоб прояснити ситуацію, але конгресвумен відмовився від неї, повідомили джерела. Спартц визнала, що їй запропонували зустріч з Єрмаком після того, як вона надіслала листа Байдену, але тоді МЗС України розкритикувало її нападки на Єрмака, назвавши їх "цинічними" та "безпідставними".

"Я вирішила, що ця зустріч не буде продуктивною за таких обставин", — сказала Вікторія.

Нагадаємо, на початку липня Спартц заявила, що має інформацію про те, що голова ОП України Єрмак може бути пов’язаний із росією, проте конкретних фактів озвучувати не стала, хоча передала їх до Білого дому. У МЗС України тоді порівняли слова Вікторії із заявами російської пропаганди. Додамо, що 23 липня Спартц знову звинуватила Єрмака.