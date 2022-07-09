Его дни сочтены: Волкер рассказал, почему путин на самом деле так спешит в Украине

Дипломат уверен, что мир скоро увидит конец кровавого кремлевского диктатора.

Эскалация войны в Украине вполне может быть связана с тем, что российский диктатор владимир путин знает – его здоровье ухудшается и дни его сочтены. Признаки того, что главный рашист стал торопиться, заметил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Как сообщает издание Express, Волкер предполагает, что путин ускоряет темп захватнической войны в Украине ради того, чтобы оформить свой след в истории до того, как умрет. Причиной того, что россияне стали интенсивнее наступать, дипломат назвал рост внутреннего давления в россии и слабое здоровье бункерного деда.

Волкер отметил свое несогласие с предположением, что в ближайшее время мир вряд ли увидит конец кровавого тирана. "Есть много признаков того, что у него плохое здоровье, и, возможно, еще одна причина, по которой он так старательно пытается украсть эти территории у Украины, заключается в том, что он хочет, чтобы они стали частью его личного наследия", – сказал дипломат.

Внутреннее давление он объяснил тем, что война в Украине идет совсем не по плану, российские оккупанты проваливают намеченные цели, санкции наносят экономике россии все больший вред и из-за совокупности этих факторов ситуация может вот-вот выйти из-под контроля. Волкер призвал не бояться этого и усиливать давление на россию и дальше.

Как писал "Телеграф", на днях путин заявили, что россия еще даже не начинала толком воевать в Украине. А потом призвал к переговорам. В мире это восприняли как сигнал слабости позиций кремля. Мол, москва пытается навязать свои условия сейчас, пока у нее еще есть какие-то успехи на поле боя и она может разговаривать не с позиции полностью побежденной стороны.