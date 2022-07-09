Його дні злічені: Волкер розповів, чому путін насправді так поспішає в Україні

Дипломат упевнений, що світ скоро побачить кінець кривавого кремлівського диктатора

Ескалація війни в Україні цілком може бути пов’язана з тим, що російський диктатор володимир путін знає – його здоров’я погіршується і дні його злічені. Ознаки того, що головний рашист став поспішати, помітив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Як повідомляє видання Express, Волкер припускає, що путін прискорює темп загарбницької війни в Україні заради того, щоби оформити свій слід в історії до того, як помре. Причиною того, що росіяни почали інтенсивніше наступати, дипломат назвав зростання внутрішній тиску в росії та слабке здоров’я бункерного діда.

Волкер відзначив свою незгоду з припущенням, що найближчим часом світ навряд чи побачить кінець кривавого тирана. "Є багато ознак того, що він має погане здоров'я, і, можливо, ще одна причина, через яку він так старанно намагається вкрасти ці території в України, полягає в тому, що він хоче, щоб вони стали частиною його особистої спадщини", — сказав дипломат.

Внутрішній тиск він пояснив тим, що війна в Україні йде геть не по плану, російські окупанти провалюють намічені цілі, санкції завдають економіці рф усе більшої шкоди і через сукупність цих чинників ситуація може ось-ось вийти з-під контролю. Волкер закликав не боятись цього і посилювати тиск на росію і надалі.

Як писав "Телеграф", днями путін заявив, що росія ще навіть не починала толком воювати в Україні. А потім закликав до переговорів. У світі це сприйняли, як сигнал слабкості позицій кремля. Мовляв, москва намагається навязати свої умови зараз, поки вона ще має якісь успіхи на полі бою і може розмовляти не з позиції повністю переможеної сторони.