росія стягує до кордонів України та в Крим нові підрозділи та техніку, в тому числі застарілу

Наразі в Криму скупчення техніки перебуває поза зоною досяжності української артилерії

Окупаційна армія росії, яка зазнає значних втрат в Україні і змушена перегруповуватись як на суші, так і в морі, знову стягує до українського кордону та в окупований Крим свої сили та техніку. Йдеться навіть про вкрай застарілі зразки, розроблені ще у 1950-х рр.

Про це доповів розвіддепартамент Міністерства оборони Великобританії – його щоденне зведення опубліковане у Twitter. Резервні сили перекидають з усієї рф. При цьому піхота розгортається на бронемашинах МТ-ЛБ, знятих з довгострокового зберігання. Їх, ймовірно, використовують як основний транспорт навіть попри те, що це дуже застаріла техніка, яка навіть у рф довгий час вважалась допоміжною і непридатною для виконання завдань на передовій, твердять розвідники.

МТ-ЛБ були розроблені у п’ятдесяті роки і прийняті на озброєння радянської армії у 1964 році. Розвідка вказує, що їх призначення було служити тягачем для артилерії. Ці бронемашини мають слабку броню а для захисту вони оснащені тільки кулеметами. "Незважаючи на заяву президента путіна від 7 липня про те, що російські збройні сили "навіть не розпочали" свої дії в Україні, багато з їхніх підкріплень є спеціальними групами, що розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання", — твердить розвідка.

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Тим часом у телеграм-каналах почала з'являтись інформація про стягування до тимчасово окупованого Криму сотень одиниць російської техніки та артилерії. Так, надходять відомості, що у районі населеного пункту Новостепове на південь від Джанкоя росіяни сконцентрували понад 700 одиниць озброєнь. Зокрема:

30 танків різної модифікації;

16 РСЗВ БМ-21 "Град";

55 БТР різних модифікацій;

78 ББМ;

25 БМП;

14 БМД;

47 МТ-ЛБ;

3 РСЗВ "Ураган";

6 гаубиць "Мста-Б";

4 САУ "Гвоздика";

14 САУ "Акація";

30 САУ "Мста-С";

5 САУ 2С7 "Півонія".

Повідомляється також про 20 20 ЗРК "Тор-М2", 4 ЗРПК "Тунгуска", 4 ЗРК "Бук-М1/2", 4 ЗРК "С-300В", РЛС 9С18М "Купол". Бачили у цьому районі також не менше одного ТОС-1 "Буратіно". Окрім того, біля Новостепового росіяни розгортають наметовий табір, і якому нарахували понад 260 військових автомобілів та 78 одиниць інженерної техніки. Ймовірно, ці сили готують для перекидання на Херсонський плацдарм. Окупантам дуже важко втримувати цю територію і вони, схоже, планують придушувати незгоду силою.

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Повідомляється, що скупчення техніки та живої сили відбувається на відстані 200 км від позицій Збройних сил України, куди поки не дістає українська артилерія. Втім, напередодні стало відомо, що ЗСУ отримають далекобійні снаряди для систем HIMARS, які можуть стріляти на відстань до 300 км і здатні дістати не тільки ці позиції, але й Кримський міст, через яке іде постачання озброєнь росії.