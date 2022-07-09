россия стягивает к границам Украины и в Крым новые подразделения и технику, в том числе устаревшую

В Крыму скопление техники находится вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

Оккупационная армия россии, которая несет значительные потери в Украине и вынуждена перегруппироваться как на суше, так и в море, снова стягивает к украинской границе и в оккупированный Крым свои силы и технику. Речь даже о крайне устаревших образцах, разработанных еще в 1950-х гг.

Об этом доложил разведдепартамент Министерства обороны Великобритании – его ежедневная сводка опубликована в Twitter. Резервные силы перекидывают со всей россии. При этом пехота разворачивается на бронемашинах МТ-ЛБ, снятых с долгосрочного хранения. Их, вероятно, используют как основной транспорт даже несмотря на то, что это очень устаревшая техника, которая даже в россии долгое время считалась вспомогательной и непригодной для выполнения задач на передовой, утверждают разведчики.

МТ-ЛБ были разработаны в пятидесятые годы и приняты на вооружение советской армии в 1964 году. Разведка указывает, что их предназначение было служить тягачом для артиллерии. Эти бронемашины имеют слабую броню, а для защиты они оснащены только пулеметами. "Несмотря на заявление президента путина от 7 июля о том, что российские вооруженные силы "даже не начинали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений являются специальными группами, которые разворачиваются с использованием устаревшего или несоответствующего оборудования", — утверждает разведка.

Читайте также: Категория Политика Россияне замедлили свое движение на Донбассе: в Пентагоне назвали причины Оккупанты весьма отстают от поставленного перед ними "графика" боев, ведь украинская оборона достаточно прочна

Тем временем в телеграмм-каналах начала появляться информация о стягивании во временно оккупированный Крым сотен единиц российской техники и артиллерии. Так, поступают сведения, что в районе населенного пункта Новостепное к югу от Джанкоя россияне сконцентрировали более 700 единиц вооружений. В частности:

30 танков разной модификации;

16 РСЗО БМ-21 "Град";

55 БТР разных модификаций;

78 ББМ;

25 БМП;

14 БМД;

47 МТ-ЛБ;

3 РСЗО "Ураган";

6 гаубиц "Мста-Б";

4 САУ "Гвоздика";

14 САУ "Акация";

30 СОУ "Мсто-С";

5 САУ 2С7 "Пион".

Сообщается также о 20 20 ЗРК "Тор-М2", 4 ЗРПК "Тунгуска", 4 ЗРК "Бук-М1/2", 4 ЗРК "С-300В", РЛС 9С18М "Купол". Видели в этом районе также не менее одного ТОС-1 "Буратино". Кроме того, возле Новостепного россияне разворачивают палаточный лагерь, где насчитали более 260 военных автомобилей и 78 единиц инженерной техники. Вероятно, эти силы готовят для переброски на Херсонский плацдарм. Оккупантам очень тяжело удерживать эту территорию и они, похоже, планируют подавлять несогласие силой.

Читайте также: Категория В регионах В Херсонской области партизаны ликвидировали коллаборанта из верхушки полиции Тело предателя Украины обнаружили в его собственном автомобиле

Сообщается, что скопление техники и живой силы происходит в 200 км от позиций Вооруженных сил Украины, куда пока не достает украинская артиллерия. Впрочем, накануне стало известно, что ВСУ получат дальнобойные снаряды для систем HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 300 км и способны достать не только эти позиции, но и Крымский мост, через который идет поставка вооружений россии.