В Черном море россияне вновь "переставляют" корабли, а на суше несут большие потери

Обстановка на южном фронте остается накаленной

Российские войска вновь начали маневрировать в акватории Черного моря. На этот раз — сократили присутствие своих кораблей почти вдвое по сравнению с предыдущими сутками, оставив возможность выпустить лишь 20 ракет типа "Калибр". Причина такого решения кроется в изменении погодных условий, которые могут привести и к потоплению суда.

Об этом и многом другом в свежей утренней сводке 8 июля отчитались представители оперативного командования "Юг". Они отмечают, что в целом обстановка на юге продолжает накаляться, но пока остается стабильно контролируемой нашими войсками.

Стоит отметить, что сейчас "на страже" в акватории Черного моря находится два надводных корабля с ракетами, одна подлодка, а также три больших десантных корабля. В целом запас ракет, которые можно выпустить по территории Украины, из-за сокращения количества суден уменьшился более чем в два раза.

Добавим, что россияне несут значительные потери и на суше. К примеру, в Херсонской области их ДРГ по 10 человек пытались прорвать линию обороны рядом с населенными пунктами Ольгино и Князевка. Впрочем, встретив достойнейших отпор украинских защитников, они быстро ретировались. При этом ВСУ удачно атаковали войска противника в районе Снегиревки, что на Николаевщине. Удар наносился с помощью штурмовой авиации.

И это был весьма урожайный день в плане потерь врага. За последние сутки на южных рубежах с жизнью попрощались 194 российских солдата. Много было уничтожено и техники — и две системы "Град", и 4 "Панциря-С1", и 6 самоходных гаубиц "Акация", и 26 автомобилей. В целом — 42 единицы, а также три склада с боеприпасами.

Напомним, ранее в ОК "Юг" предупреждали о вероятном изменении тактики оккупантов насчет ракетных обстрелов Украины. Враг может попытаться усилить психологическое давление на мирных украинцев, поэтому примется бить по их скоплениям в прибережной зоне.