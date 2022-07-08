Оккупанты меняют тактику ракетных обстрелов Украины: чего ожидать

У противника нет никакой жалости к мирному населению

Официальный запрет на купание в Черном море не действует на многих любителей охладиться, однако может спасти жизнь. Это связано с тем, что российские военные готовятся к изменению тактики ракетных ударов, наносимых по территории Украины. Скорее всего, они участят свои атаки в местах массовых скоплений украинцев в прибережной зоне Черного моря.

Такие данные были озвучены спикером оперативного командования "Юг", полковником Владиславом Назаровым в свежей информационной сводке. Пока, подчеркивает военнослужащий, подобные решения россиян обходятся без жертв, но все может измениться всего за одну атаку.

К выводам насчет изменения стратегии украинских защитников подтолкнула одна из попыток россиян атаковать с помощью ракет утром 8 июля. С самолета над Черным морем в сторону Одесской области была выпущена крылатая ракета марки Х-31. Средства ПВО ее засекли, но уничтожить не успели — она сама разорвалась над морем, приблизившись к побережью.

Вполне вероятно, что россияне готовят новые провокации и надеются убить как можно больше мирных украинцев, не желающих мириться с желанием Кремля поработить нашу страну.

Стоит отметить, что ракетная опасность в южном регионе весьма повышена из-за увеличения количества российских военных кораблей, являющихся носителями таких снарядов. Как уже сообщал "Телеграф", общее количество суден в Черноморской акватории выросло до девяти, из них шесть содержат на борту ракеты.

Также мы рассказывали, как обстоит ситуация на других направлениях фронта. В этом нам помогли разобраться свежие карты боев в Украине, созданные аналитиками Института анализа войны.