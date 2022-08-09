В США подтвердили передачу Украине необычных ракет, которых особенно боятся оккупанты

Ракета способна эффективно уничтожать вражеские радиолокационные системы и этим "ослеплять" противника.

На днях российские оккупанты пожаловались, что Вооруженные Силы Украины начали использовать против них суперсовременные американские антирадарные ракеты AGM-88 HARM. Такая ракета сама наводится на высокочастотную радиолокационную станцию и может поразить ее даже если та выключена. Сбить AGM-88 HARM очень непросто. И вот в США подтвердили, что действительно передали Украине этот новейший тип вооружений.

Об этом на понедельничном брифинге сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, которого цитирует "Голос Америки". "В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", — сказал Каль.

Это первое официальное подтверждение передачи ракет AGM-88 HARM Украине с американской стороны. В июле об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников, но Пентагон не стал комментировать его слова. Эти ракеты являются новинкой даже для американской армии, кроме того, они до сих пор не указаны в публичной номенклатуре боеприпасов.

Как сообщал "Телеграф", накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, входят дополнительные снаряды к системам HIMARS и NASAMS и 75 тысяч снарядов калибра 155-мм для артиллерийских установок, уже работающих на фронте. Кроме того, Каль сообщил, что Америка работает над вопросом передачи Украине истребителей, хотя до окончательного решения здесь далеко.