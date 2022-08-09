У США підтвердили передачу Україні незвичайних ракет, яких особливо бояться окупанти

Ракета здатна ефективно нищити ворожі радіолокаційні системи і цим "засліплювати" противника

Днями російські окупанти поскаржились, що Збройні Сили України почали використовувати проти них суперсучасні американські антирадарні ракети AGM-88 HARM. Така ракета сама наводиться на високочастотну радіолокаційну станцію і може вразити її навіть, якщо та вимкнена. Збити AGM-88 HARM вкрай непросто. І от у США підтвердили, що справді передали Україні цей новітній тип озброєнь.

Про це під час понеділкового брифінгу повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, якого цитує "Голос Америки". "В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть мати вплив на російські радари та інші речі", — сказав Каль.

Це перше офіційне підтвердження передачі ракет AGM-88 HARM Україні з американського боку. У липні про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков, але Пентагон не став коментувати його слова. Ці ракети є новинкою навіть для американської армії, окрім того вони досі не зазначені у публічній номенклатурі боєприпасів.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, входять додаткові снаряди до систем HIMARS та NASAMS і 75 тисяч снарядів калібру 155-мм для артилерійських установок, котрі уже працюють на фронті. Окрім того, Каль повідомив, що Америка працює над питанням передачі Україні винищувачів, хоча до остаточного рішення тут ще далеко.