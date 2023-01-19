Пентагон поможет ВСУ спланировать контрнаступление: названо возможное направление

План контрнаступления обсудят на этой неделе в Германии

Вероятно, россия может решиться на новое наступление накануне годовщины войны в Украине. В США это понимают и готовы помочь спланировать контрнаступление нашей страны, чтобы вернуть захваченные территории.

Об этом сообщает Telegram-канал RAGNAROCK PRIVET, ссылаясь на The New York Times. Вероятной целью называют Крым.

В США и Европе понимают, что россия может решиться на повторное наступление на Украину. Не исключено, что приурочат его к годовщине войны — 24 февраля. Чтобы не допустить захвата новых территорий в США заявили, что помогут Украине спланировать контрнаступление. Это поможет освободить уже захваченные регионы. Обсуждение этого плана пройдет в Германии в рамках "Рамштайна" уже на текущей неделе.

Одной из вероятных целей иностранные журналисты называют полуостров Крым. Вероятно, США помогут Украине разработать план освобождения Крыма, используя то оружие, которое есть сейчас в Украине и которое могут предоставить союзники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что эксперты назвали приоритетное направление россиян, на котором они готовятся наступать. Для этого они могут задействовать мобилизованных и "бойцов" частной военной компании "Вагнера", которых сейчас около 40 тысяч.