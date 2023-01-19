Новое наступление россиян: польский генерал дал неожиданный прогноз

У россии в резерве 1,2 миллиона человек

В Украине всерьез расценивают вероятность нового масштабного российского наступления. Атаку оккупантов прогнозируют главнокомандующий ВСУ Залужный и министр обороны Резников. При этом в соседнюю Беларусь постоянно прибывают российские солдаты. Однако есть вероятность того, что войска в Республике могут взять на себя роль отвлекающих, тогда как настоящий удар будет нанесен с территории рф.

Так, по мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, которое он высказал BBC, в войне наступает ответственный и, возможно, решающий момент. Он считает, что вероятность нового наступления россиян существует, а удар может нанесен из районов Брянска, Курска и Воронежа. Туда после битв весной и летом 2022 года они вывели свои войска и осенью осуществляли их восстановление.

В россии, добавил эксперт, сейчас проходит мобилизация, и хотя она довольно хаотична, у них есть резерв в 1,2 миллиона человек. Из них 300 тысяч мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировку. Большая часть этих сил сейчас сосредоточена именно в районе Воронежа, Курска, Брянска.

"Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы на этом направлении с ныне воюющими на востоке в районе Бахмута и Соледара", — передает BBC слова эксперта.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал СБУ Виктор Ягун назвал четыре опасных направления в связи с возможным новым наступлением россиян.

Также мы сообщали о том, что эксперт оценил вероятность повторного наступления россиян на Киев.