Историк и дипломат Александр Левченко специально для "Телеграфа" развенчал миф российской пропаганды

Так называемый "постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что вторжение в Крым закончится катастрофой для западных стран, потому что полуостров является "колыбелью русской цивилизации". Если бы это сказал какой-нибудь полуграмотный пропагандист с кремлевского телевидения, это было бы понятно. Для русских шовинистов там, где береза растет, уже Россия. Но Мурадов является представителем оккупационной администрации в Крыму. Его прислали из Москвы на должность так называемого вице-премьера российского оккупационного правительства Крыма. Он в своей биографии пишет, что имеет степень доктора исторических наук, так что должен иметь дело хотя бы с начальными объективными знаниями курса мировой и отечественной истории. Даже если он глубокий российский шовинист, а этнически только наполовину русский, так как его отец армянин, как и у министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова.

Глава МИД РФ является тайным владельцем крупнейших золотых рудников в Нагорном Карабахе, что был оккупирован Арменией с помощью российской армии в первой половине 90-х годов прошлого века, а сейчас Азербайджан военными действиями потихоньку возвращает его в свое государственно-правовое пространство. У Мурадова очень близкие отношения с Лавровым не только из-за общего этнического происхождения, но и из-за того, что он когда-то был послом на Кипре, а Лавров в то время возглавлял дипломатическую миссию РФ при ООН в Нью-Йорке.

Мы видим, что все кремлевские пропагандисты, московские политики и оккупационные чиновники в Крыму используют сфальсифицированный тезис о том, что полуостров вроде бы всегда был российским. Никто из серьезных историков, кроме московских и петербургских, не посмеет утверждать такой вздор. Но российские политики и псевдоисторики уже давно продают своему народу и другим странам миф о том, что Россия якобы всегда присутствовала в Крыму, а это далеко не соответствует действительности.

Первая большая ложь о том, что "Крым — колыбель русской цивилизации". Имеется в виду 988 год, когда Великий князь Киевский Владимир крестился в Крыму и женился на Анне, дочери византийского императора Василия II. После этого князь Владимир вернулся в Киев и крестил всё население Киевской Руси. При этом в Киеве, Чернигове, Переяславе и других городах, где проживал титульный народ — руссы, всё шло быстро и без эксцессов, а вот в Новгороде, Пскове, Смоленске было много беспорядков, и киевскому войску приходилось принуждать местное население, которое называло себя русскими, принять учение Христа. Мурадову следует напомнить, что в то время Москвы, от которой ведёт свою историю Россия, ещё не существовало (основана только в 1147 г.), а Киев, от которого берёт свое начало Украина, был основан в 482 г., то есть на 665 лет раньше.

При этом фальсификатор истории Владимир Путин хочет представить, что Киев вроде бы является колыбелью и русского народа, но он никак не поймет, что русские образовались как смесь коренного финно-венгерского населения на территории нынешней РФ и местных восточных племен балтов (предков латышей и литовцев) со славянами, пришедшими на это пространство в середине VIII в. из Польши: а это племена вятичей, переселившихся в бассейн реки Москвы и южнее, словен, пришедших в районы нынешних Новгорода и Твери, и кривичей, населивших просторы от нынешних Пскова до Смоленска. Именно в то время уже на протяжении 300 лет существовало первое Киевское государство, объединившее коренные славянские племена среднего течения Днепра. И это были первые славянские племенные объединения антов и склавинов и позже потомков — племен полян, древлян, северян, волынян, белых хорватов, уличей и тиверцев. Таким образом, ни Владимир Путин, ведущий свое происхождение из Тверской области, ни Мурадов, ни Лавров, ставшие пропагандистами шовинистической политики Кремля, ни вообще русские, не имеют никакого этнического отношения к Киеву и Великому князю Владимиру Крестителю. Население региона Москвы-реки приняло христианство 200 лет позже Киева и этнически не имеет ничего общего с украинцами как прямыми потомками первых автохтонных славян – антов и склавинов.

Кроме того, за последние 3200 лет, когда мы точно знаем, какие народы проживали в Крыму, Российская империя оккупировала остров только в 1783 году. И только после этого года Петербург начал переселение в Крым жителей из далёких российских городов и сел. Крым был частью Российской империи 134 года – до ее падения в 1917 году. Затем три года шла гражданская война, когда власть на полуострове много раз переходила из одних рук в другие. В 1921 г. Крым стал автономной республикой в составе Российской Федерации и оставался таковым до 1954 года, то есть 33 года. Но в 1941-1944 годах полуостров был под нацистской оккупацией, так что нужно минусовать три года. Итак, всего 164 года. В конце февраля — середине марта 2014 г. РФ оккупировала полуостров своей армией и попыталась объявить аннексию якобы после всенародного референдума, который проходил под дулами российских автоматов.

Для сравнения, киммерийские племена правили Крымом пять веков – с XII в. до н. е. до VII в. до н. э. В это время к горной части полуострова также пришли племена тавров с территории Северного Кавказа. Поэтому остров часто назывался Таврида. Позже, на протяжении более 900 лет в Крыму доминировали скифские племена (IX в. до н. э. – II в. н. э.). В начале III века они были разгромлены новоприбывшими германскими племенами готов. Киммерийцы и скифы — племена иранского происхождения.

В конце IV ст. н. е. в Крыму появляются гунны, как первый тюркоязычный народ, пришедший из далеких азиатских степей. При этом следует помнить, что с конца VI в. до конца IX в. в Крыму господствовали тюркоязычные племена хазар, а это триста лет. Они оставили после себя один из до сих пор коренных народов Крыма – караимов. После падения Хазарского каганата здесь побывали венгры, которые переселялись на Дунайские равнины, и печенеги, как один из тюркоязычных кочевых народов.

С конца X ст. к середине XII в. восточный Крым и пролив между Черным и Азовским морями контролировались Тмутараканским княжеством, созданным киевским князем и находившимся под властью Киева и Чернигова на протяжении 150 лет. Впоследствии Крымом 200 лет правили тюркоязычные кочевые племена половцев. Они были предками нынешнего основного автохтонного народа - крымских татар, также принявших в свой этногенез народы, пришедшие во время монгольских нашествий в первой половине XIII в. После монгольского завоевания Крым вошел в состав Золотоордынского государства с центром в городе Сарай-Бату, основанном в низовьях Волги. В 1449 г. было создано Крымское ханство, отделившееся от Золотой Орды и основанное крымскими татарами. Это государство просуществовало 324 года до российского завоевания в 1783 г. Следует также отметить, что с VI в. до н. э. на побережье Черного моря в Крыму из переселенцев древнегреческих государств образовались греческие города-государства (Пантикапей, Херсонес, Евпатория). Они были связаны с торговлей со своими родными территориями на протяжении многих веков. В начале нашей эры в Крым прибыли войска Римской империи, позже полуостров испытал сильное влияние Византийской империи. Южная морская часть Крыма с середины XIII ст. до 1475 г. находилась во власти Генуи и Венеции. В южных горных районах Крыма в это время потомки германских готов образовали княжество Феодоро. В 1475 г. территория этого княжества, а также территории, подконтрольные Генуе и Венеции, были захвачены османской армией, находившейся там до конца XVIII ст.

С 1954 по 2014 год Крым был неотъемлемой частью Украины с центром в Киеве, как это было в X-XII вв. Таким образом, Крым был под Киевом в общей сложности 210 лет, а скажем, под скифами 900 лет, крымскими татарами – 324 года как Крымское ханство и их прямыми родственниками половцами еще 200 лет, то есть всего 524 года. Таким образом, российское правление Крымом составляло менее 170 лет за последние 3200 лет истории полуострова, и это далеко не вечность. Эти факты обязан был знать доктор исторических наук Мурадов. Не говоря уж о полных незнайках истории Путине и Лаврове.