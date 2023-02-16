"Червона лінія" для путіна: у США зробили тривожну для України заяву

У Штатах висловилися щодо питання повернення Криму Україною

США не заохочують прагнення України у питанні повернення окупованого росією Криму. Спроби його повернення можуть стати для російського диктатора володимира путіна "червоною лінією" і призвести до більш широкої реакції з боку росії.

Таку думку висловив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час неофіційної телефонної розмови із групою експертів у Zoom, передає Politico.

Журналісти поспілкувалися з кількома людьми, знайомими з реакцією Ентоні Блінкена щодо питання, чи готові Штати допомогти Україні у поверненні Криму. Держсекретар дав зрозуміти, що США не заохочують активне прагнення України повернути Крим і наступ на цей момент не був би мудрим кроком, хоча цих словів він не сказав.

Інші учасники розмови кажуть про те, що Блінкен вважає наступ і повернення територій рішенням, яке приймає виключно Київ, а не Штати. Це своєю чергою дало їм зрозуміти, що держсекретар може виявити з цього питання більш рішучу позицію.

"Загалом повідомлення полягає в тому, що існує велика невизначеність щодо того, як усе піде далі, з реальними питаннями про здатність будь-якої зі сторін досягти великих успіхів", — сказав один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник ЗСУ у відставці Михайло Притула назвав одразу кілька сценаріїв звільнення Криму.