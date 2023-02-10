Росія нав‘язує «кримські сценарії» на пострадянській арені - депутат

Кремль цікавлять територія і ресурси, заявив Володимир Крейденко

Росіян не цікавлять людські втрати, вони вбили тисячі російськомовних людей в різних країнах, кремль насправді цікавлять територія і ресурси. І такі загарбницькі плани путінський режим намагається реалізувати і в Україні, і на Кавказі. Про це заявив Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція "Слуга народу".

Зокрема, у місті Шуша багато корисних копалин, які контролює Азербайджан. Але, росія створює картину, начебто в Шуші гуманітарна катастрофа. І що Баку не може впоратися з цим регіоном. Це — ще одна інформаційно-пропагандистська технологія кремля, мета якої — покарати Азербайджан за підтримку України у війні проти росії, вважає В. Крейденко.

"Дійсно, це наративи кремля, які використовуються в Україні. Так було і в Криму, де говорили про утиски російськомовного населення. Так само зараз створюють картинку для тих європейців, які не знають, яка там ситуація.

Ми із активістами наглядно продемонстрували, що гуманітарної кризи немає і замовили безліч продуктових наборів, більш того, навіть такі товари, як піцца, стейки та безліч інших делікатесів".

Друге, на що звертає увагу народний обранець, — це блокада екоактивістами, котрі заважають рф та Вірменії вивозити природні ресурси з захопленого Вірменією за допомогою росії регіону Азербайджану. Коли активісти згідно із Бернською конвенцією перешкоджають екологічному та ресурсному спустошенню регіону. В той же час, всі торгові чи продуктові вантажі легко та вчасно потрапляють до місцевого населення.

Загалом, "росія та Вірменія підміняють факти у всьому, від причини конфлікту до кількості населення, нав‘язуючи наративи про 120 тисяч жителів Карабаху, маючи всього в регіоні не більше 40 тисяч. Але це — наглядний приклад боротьби кремлівської брехні із реальністю" — на останок зауважив депутат.