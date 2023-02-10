Россия навязывает "крымские сценарии" на постсоветской арене – депутат

Кремль интересуют территория и ресурсы, заявил Владимир Крейденко

Россиян не интересуют человеческие потери, они убили тысячи русскоязычных людей в разных странах, кремль на самом деле интересуют территория и ресурсы. И такие захватнические планы путинский режим пытается реализовать и в Украине, и на Кавказе. Об этом заявил Владимир Крейденко, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа".

В частности, в городе Шуша много полезных ископаемых, контролируемых Азербайджаном. Но россия создает картинку, будто в Шуше гуманитарная катастрофа. И что Баку не справляется с этим регионом. Это еще одна информационно-пропагандистская технология Кремля, цель которой — наказать Азербайджан за поддержку Украины в войне против рф, считает В. Крейденко.

"Действительно, это используемые в Украине нарративы кремля. Так было и в Крыму, где говорили о притеснениях русскоязычного населения. Так же сейчас создают картинку для тех европейцев, которые не знают, какая там ситуация.

Мы с активистами наглядно продемонстрировали, что гуманитарного кризиса нет и заказали множество продуктовых наборов, более того, даже такие товары, как пицца, стейки и множество других деликатесов».

Второе, на что обращает внимание народный избранник, — это блокада экоактивистами, мешающими россии и Армении вывозить природные ресурсы из захваченного Арменией с помощью рф региона Азербайджана. Когда активисты в соответствии с Бернской конвенцией препятствуют экологическому и ресурсному разорению региона. В то же время все торговые или продуктовые грузы легко и своевременно попадают местному населению.

В общем, "россия и Армения подменяют факты во всем, от причины конфликта до численности населения, навязывая нарративы о 120 тысячах жителей Карабаха, имея в регионе не более 40 тысяч. Но это наглядный пример борьбы кремлевской лжи с реальностью", в заключение отметил депутат.