Чи чекає на нас битва за Крим? Прогноз полковника

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", чому тема стала актуальною, що потрібно Україні, як діє Захід

У п’ятницю, 20 січня, відзначається День Автономної Республіки Крим (АРК). З 2014 півострів окупований росіянами. І до повномасштабної російської агресії проти України, яка триває з 24 лютого 2022 року, перспективи деокупації АРК виглядали досить туманно. Але після того, як російська армія була неодноразово бита в Україні, закордонні партнери все частіше висловлюють готовність допомагати ЗСУ деокупувати наші території, включаючи Крим. Так, у США нещодавно запевнили, що допоможуть спланувати відповідний контрнаступ української армії.

Про перспективи звільнення Криму "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Тема Криму для мене особливо актуальна. Це мій рідний край, де я прожив практично все життя. І змушений був звідти виїхати у зв’язку з його окупацією російською армією, – розповідає Владислав Селезньов. – Я уважно відстежую всі тенденції щодо ситуації на півострові І мене радують заяви екскомандувача армії США в Європі, генерала Бена Ходжеса, колишнього спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера, начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майора Кирила Буданова з приводу того, що до кінця серпня 2023 року Крим має всі перспективи бути звільненим від російської окупації.

Зрозуміло, зазначає експерт, що для цього необхідно виконати чималий обсяг роботи. Але якщо ще три місяці тому передумов для деокупації Криму було небагато, сьогодні ситуація значно змінилася. Наші західні партнери, нагадує полковник, різко активізувалися щодо постачання військово-технічної допомоги ЗСУ, зокрема наступальних видів озброєнь.

"І я дуже сподіваюся, що це лише початок. Що надалі така допомога піде швидше та масово. Це дозволить нам незабаром створити ударні угруповання, щоб деокупувати Україну в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, включаючи Крим та Севастополь, – пояснює Владислав. Селезньов. — Нам потрібно провести низку контрнаступальних операцій на різних напрямках, перебивши, зокрема, сухопутний коридор у Крим, для цього необхідний відповідний комплект сил і засобів із запасом військово-технічних ресурсів (паливо, боєприпаси, різні види військової техніки) з розрахунку активних бойових дій протягом чотирьох тижнів".

Де саме, в якій послідовності будуть проводитися контрнаступальні заходи, ніхто, звісно, оголошувати не стане, підкреслює експерт. Противник не повинен знати перспектив спрямування застосування сил та засобів ЗСУ до того, як ми почнемо виконувати свої завдання. Прикладів таких дій, наголошує Владислав Селезньов, було достатньо минулого року.

Експерт нагадує, що позиції, необхідні нам для успішного контрнаступу, чітко визначив головком ЗСУ генерал Залужний у середині грудня: 300 танків, 600-700 броньованих машин, артилерія, боєприпаси.

"Зрозуміло, що системи ППО нам потрібні, незалежно від того, проводить Україна контрнаступальні операції чи ні. Нам важливо закривати небо. Авіація теж необхідна, щоб забезпечити повітряну підтримку українських сил оборони. Але цей переговорний трек поки що перебуває в тіні. Немає публічних заяв союзників про готовність передати нам літаки. Однак, як показав український досвід комунікації з західними партнерами, ніколи не говори "ніколи". І те, що ще недавно здавалося неможливим до передавання, через якийсь час опиняється на полі бою", — наголошує полковник.

При цьому, зазначає Владислав Селезньов, важливо враховувати, що тривалий час відокремлює ухвалення політичного рішення про передачу військово-технічної допомоги – і безпосередньо отримання її ЗСУ. Це, пояснює він, пов’язано з певними бюрократичними процедурами, логістикою щодо переміщення цієї техніки, необхідністю підготовки українського військового персоналу, який працюватиме з новими видами озброєнь.

"Тим важливіше, щоб відповідні політичні рішення ухвалювалися якнайшвидше, — упевнений полковник. — І останнім часом ми бачимо масу позитивних кроків у цьому напрямку. Впевнений, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" прискорить цей рух – з деокупації ВСІХ українських територій, включно з Кримом. І тут точно не варто орієнтуватися на заяви путінської пропаганди в стилі "Крим з рф — це назавжди". Досить згадати, як росіяни кричали, що Херсон з ними — назавжди. Але ми звільнили Херсон, а залишки російської армії, що стояла там, зараз добиваються на Донбасі".