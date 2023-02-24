"Все залежить від нас": Зеленський дав прогноз щодо звільнення Криму

Президент розповів про те, які кроки робить Україна для повернення Криму

Україна веде підготовку до того моменту, коли зможе провести деокупацію Криму, накопичуючи сили та зброю.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, яку транслювали на YouTube-каналі Офісу президента.

За його словами, кожен мешканець нашої країни мріє, щоб наступний крок ЗСУ був вирішальним та переможним, тому під час спілкування зі ЗМІ багато хто не витримує і висловлюється про це емоційно.

При цьому Зеленський зазначив, що може йтися навіть про представників держави.

"Треба працювати. Тому, відповідаючи на запитання про кроки, я можу сказати одне — все залежить від нас", — додав він.

Глава держави додав, що Україна готується морально та технічно до кроку зі звільнення Криму і для цього формує наступальні бригади, відправляє людей на навчання та запасається зброєю.

"Далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки і дай Боже нам, щоб вони були вдалими", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах розповів "Телеграфу", що буде з Кримом після повернення під контроль України.