В окупованому Севастополі майорить український прапор: у мережі показали фото
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У річницю вторгнення Росії до України над окупованим півостровом Крим знову розвивається український прапор. Головний український символ було помічено на вулицях Севастополя.
Зображення було розповсюджене Telegram-каналом Кримські партизани.
На кадрах зображена пам’ятна арка — Графська пристань.
"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" – йдеться у короткому підписі до опублікованого фото.
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