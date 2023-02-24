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В окупованому Севастополі майорить український прапор: у мережі показали фото

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В окупованому Севастополі майорить український прапор: у мережі показали фото Новина оновлена 24 лютого 2023, 17:24

У річницю вторгнення Росії до України над окупованим півостровом Крим знову розвивається український прапор. Головний український символ було помічено на вулицях Севастополя.

Зображення було розповсюджене Telegram-каналом Кримські партизани.

На кадрах зображена пам’ятна арка — Графська пристань.

"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" – йдеться у короткому підписі до опублікованого фото.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Крим #Прапор #Партизани