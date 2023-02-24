Макрон заговорив українською, Чарльз III похвалив мужність народу: заяви західних лідерів до річниці вторгнення рф

Прем’єр Молдови подякувала за боротьбу і за їхню свободу також

До річниці вторгнення російської федерації в Україну ряд західних лідерів висловили солідарність з Україною. "Телеграф" зібрав головні заяви:

Дуда: Рік тому знав, що Київ не впаде за 3 дні

Президент Польщі Анджей Дуда згадав у своєму зверненні розмову із Володимиром Зеленським у Києві за день до війни.

"Тому, коли світ очікував, що за три дні впаде Київ, а за тиждень — уся Україна, ми в Польщі знали, що цього не станеться. Бо нас – поляків і українців – об’єднує велика любов до свободи. І така, що за неї можна віддати життя", — сказав Дуда.

Водночас Дуда закликав до ще більшої єдності та солідарності всього вільного світу, бо війна ще не скінчилася:

"Росія ще не програла, а Україна ще не виграла. Ми добре знаємо, що шлях до цієї перемоги ще довгий і потребуватиме великих зусиль і жертв. Але іншого шляху немає. Будь-які спроби порозумітися з росією за спиною України є недалекоглядними і призведуть до ще більшої трагедії в майбутньому. Повернення до ситуації до 24 лютого вже немає. Немає повернення до звичайної справи з Росією! Для досягнення міцного миру Україна має перемогти", — сказав Дуда.

Макрон звернувся українською

Президент Франції Еммануель Макрон в Twitter у дописі українською мовою запевнив у солідарності з українцями:

"Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир", — написав Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон написав звернення українською

Щольц різко пояснив, що має зробити путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав війну загарбницькою та у критичній манері пояснив, що для її швидшого завершення президент росії володимир путін має поквапитися із відмовою від імперіалістичної мети.

"росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни", – заявив Шольц у відеозверненні.

Байден: Україна ніколи не стане перемогою росії

Президент США Джо Байден у Twitter нагадав свої тогорічні слова після вторгнення, заявивши, що диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою росії. Ніколи", — написав Байден.

Джо Байден заявив, що Україна ніколи не стане перемогою росії

Окрім того, США відзначили сьогоднішні роковини вторгнення оголошенням нових санкцій та пакетом підтримки України на 2 мільярди доларів.

Амбасадорка США Бріджет Брінк нагадала, що цього року українці "звільнили 70 тис. квадратних кілометрів української землі від тортур, смерті й руйнувань, які російські війська принесли з собою та залишити по собі":

Блінкен: війна знищила репутацію рф

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать рішуче підтримувати Україну, щоб українці змогли творити своє обране демократичне майбутнє в умовах свободи та миру.

"Ця війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила Росію ослабленою та ізольованою й зруйнувала її економіку. Ця війна є спробою захопити територію України та перешкодити її незалежному, демократичному шляху", — заявив Блінкен.

Король Чарльз III похвалив мужність українців

Король Великої Британії Чарльз III виступив зі зверненням, де говорив про надзвичайну мужність українського народу.

"Пройшов рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на його націю. Вони продемонстрували справді надзвичайну мужність і стійкість перед обличчям такої людської трагедії. Світ з жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, завданими українцям, багатьох з яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Великій Британії, і, справді, по всьому світу, від Румунії до Канади", — заявив він.

Чарльз III під час свого нещодавнього візиту на базу, де навчаються українські бійці у Британії

Чарльз III запевнив, що Сполучене Королівство разом із союзниками роблять усе можливе, аби надати Україні допомог в цей найважчий час.

"Я можу лише сподіватися, що акти солідарності з усього світу можуть принести не лише практичну допомогу, але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми об’єднані", — заявив король.

Урсула фон дер Ляєн: Україна переможе, союзники стоятимуть твердо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні присвятила роковинам одразу декілька заяв щодо року жорстокої російської агресії та героїчного українського опору.

"Попереду нас є майбутнє єдності Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми з вами, стільки, скільки потрібно. Слава Україні", заявила президентка Єврокомісії.

Вона заявила, що українці борються за своє право обирати майбутнє та вже обрали Європейський Союз. "У ці темні часи їхні серця зігріває впевненість, що Україна колись приєднається до ЄС", додала вона.

Урсула фон дер Ляєн зараз перебуває з візитом в Естонії, яка сьогодні святкує свій День незалежності. Фон дер Ляєн під час промови у Таллінні сказала, що Україна переможе, тому що українці не відступлять, а Європа та союзники стоятимуть твердо:

"Україна є свідченням хоробрості нації, яка ніколи не поступиться у своєму прагненні до свободи.Україна переможе, тому що українці не здригнуться і не відступлять.І тому, що Європа та її партнери та союзники стоятимуть твердо", — заявила вона.

Марін: ми на вашому боці

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін опублікувала фото з президентом України Володимиром Зеленським та запевнила українців у підтримці.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін опублікувала фото з президентом України Володимиром Зеленським

"Питання України – стосується і нас. Сьогодні рівно рік, як росія розпочала повномасштабну, незаконну та жорстоку загарбницьку війну в Україні. Наш меседж українцям: ми будемо вас підтримувати та допомагати, поки буде потреба. Ми на вашому боці", — заявила Марін.

Голова МЗС Канади: не відступимося, доки росія не відповість

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна виділила понад 32 мільйони доларів для подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України.

"За рік Канада та міжнародна спільнота згуртувалися, щоб підтримати стійкість України перед обличчям агресії президента путіна. Підтримка Канадою суверенітету України є непохитною. Ми не відступимося, доки росія не відповість за свої злочини",- сказала Жолі.

Санду: Українці борються і за нашу свободу теж

Президентка Молдови Мая Санду записала відеозвернення англійською та висловила підтримку українському народу:

"Сьогодні та щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу та демократію перед обличчям жорстокої агресії росії.

Ми шануємо їхню жертовність і мужність, поки вони борються і за нашу свободу також", — заявила Санду.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні у багатьох містах проводять пам'ятні заходи із вшанування пам'яті загиблих захисників та мирних мешканців та дякують тим, хто бореться за нас зараз. Вранці до народу вже звернулися президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генерал Залужний, зокрема, заявив, що за рік "ми стали міцнішими за бетон і сталь".