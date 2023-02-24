До річниці вторгнення: Зеленський із Залужним та Будановим провели урочисту церемонію у Києві (репортаж)

Президент України вручив державні нагороди українським захисникам.

У день роковин від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого президент Володимир Зеленський урочисто нагородив українських захисників.

Урочиста церемонія відбулася на Софійській площі в центрі Києва, — поряд із місцем подій побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Варто зауважити, що публічно про церемонію заздалегідь не оголошували, і цивільних близько до місця подій не пускали, за цілком зрозумілими заходами безпеки.

У рамках заходу було урочисто піднято Державний Прапор, прозвучав гімн у виконанні Святослава Вакарчука, після чого український президент подякував усім захисникам і захисницям України, вручив державні нагороди (частина з них посмертно), зокрема, звання Героїв України.

Зеленський вручив державні нагороди

На Софійській площі підняли державний прапор

Фото та відео: Ян Доброносов

"Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність!

Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна", — звернувся президент до всіх присутніх.

Зеленський подякував усім захисникам та захисницям, фото: ОП

Пройшла церемонія вручення бойових прапорів, фото: ОП

На заході також були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Рєзніков, голова ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данилов, міністри та інші посадові особи.

На церемонії був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, фото: ОП

Валерій Залужний, фото: ОП

Валерій Залужний звернувся до захисників, фото: ОП

І голова ГУР Кирило Буданов, фото: ОП

Нагадаємо, що рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, російські військові рано вранці розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Кремлівські пропагандисти заявляли про наміри росії "взяти Київ за три дні", проте Україна не тільки не капітулювала, але вже й багато разів дала сильну відсіч ворогові, показавши свою силу, мужність і незалежність усьому світу.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр назвала 10 найважливіших перемог України на фронті за останній рік.