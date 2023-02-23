Маляр назвала 10 перемог України за рік повномасштабної війни

Ніхто не вірив, що в Європі ще колись станеться війна подібної інтенсивності

Наближається річниця повномасштабного російського вторгнення на територію України. За цей рік наша країна показала, що здатна дати відсіч агресору і нізащо не готова прощати росіянам усе те зло, що вони вчинили нашій землі. А з точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Попереду ще багато перемог, але головна перемога над російськими окупантами.

Про це у своєму Telegram-каналі написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Складно було уявити, що наша реальність набуде сюжетів Другої світової… Нічні бомбардування, російські танкові колони на наших рідних дорогах, ворожа артилерія, яка сіє смерть й стирає з лиця землі вулиці, села і міста. Гостомель, Маріуполь, Херсон, Харків, Ірпінь, Буча, Охтирка… Міста-Герої. Люди-Герої. Ми пам'ятаємо кожну жертву у цій війні!", — зазначила вона.

За рік цієї страшної війни росії не вдалося захопити ні море, ні повітря, і навіть не вдалося утримати ті території, які вона спочатку окупувала. На жодному з напрямів рф не вдалося досягти успіху.

Водночас Україна за цей час встигла досягти багато чого. Багато чого вартий лише той факт, що нашу країну підтримує майже весь світ, і вже зовсім скоро ми отримаємо західне озброєння для боротьби з окупантами. Наразі вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення про надання далекобійної зброї.

Ганна Маляр назвала 10 основних перемог України за цей рік

Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року; Масовий опір мирного населення нашої країни російським загарбникам на тимчасово окупованих територіях; Вигнання російських окупантів із Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року; Знищення ракетного крейсера "Москва" — флагмана російського Чорноморського флоту у квітні 2022 року; У червні 2022 року окупантів вдалося вигнати з острова Зміїний; Знищення системи логістики російських окупаційних військ на Півдні та Сході у червні-серпні 2022 року; Вигнання загарбників із Харківщини у вересні-жовтні 2022 року; Вигнання окупантів із Херсона у вересні-жовтні 2022 року; Успішні дії української системи ППО у жовтні 2022 – лютому 2023; Стримування російського наступу на Сході України у грудні 2022 – лютому 2023 року.

Заступник оборони також додав, що наша битва за право жити триває вже 52 тижні та понад 8 тисяч 700 годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив перспективний прогноз до роковин російського вторгнення.