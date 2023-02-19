"Але ми до цього готові": у ЗСУ зробили тривожну заяву напередодні річниці вторгнення

росія веде підготовку до нових атак

В Україні вкотре попереджають про можливу активізацію росіян на річницю повномасштабного вторгнення. При цьому у ЗСУ заявляють, що готові до такого розвитку подій.

Як пише "РБК-Україна", за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, військові не виключають, що росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні або посилити атаки на фронті. Він зазначає, що росія веде підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до майбутньої дати.

"Ворог, ймовірно, бажає показати сакральність цієї дати", — передає видання слова Ігната.

На думку представника Повітряних сил, не виключено можливі ракетні удари та певне загострення на фронті. Однак він зазначив, що на сході України тривають запеклі бої щодня, а обстріли не припиняються.

"Говорити про якусь драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є у нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять», – каже Ігнат.

Водночас Ігнат додає, що наша країна перебуває в очікуванні систем ППО IRIS-T та SAMP-T, а українські зенітники випереджають графіки навчання на них.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий аналітик також вважає, що 24 лютого на фронті може відбутися максимальна активізація противника.

Також ми повідомляли про те, що відбувається на Донбасі, і чи варто очікувати на повторення сценарію перших днів війни.